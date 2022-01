OPINIÓN | Dennis Falvy: “Y… ¿la flotación sucia?”

La política del Banco Central por años ha sido la conocida como “Flotación Sucia”, que deja que el mercado fije libremente su nivel, limitando su accionar a reducir la volatilidad del tipo de cambio. Pero esta política parece estar cambiando. Baca Campodónico ha publicado un excelente artículo al respecto:





Allí muestra una comparación de índices diarios de tipo de cambio de Perú, Colombia y Chile para enero 2020 al 2022, donde se nota que hay un cambio en la volatilidad de la moneda peruana a partir del segundo trimestre del 2021. Refiere que a partir de abril del 2021 se ha iniciado un periodo de inusitada volatilidad agudizada en el último trimestre y en lo que va de este año. La brecha del sol ha sido de 6.9% y 12.3% contra las monedas de Chile y Colombia. Esto significa que las exportaciones de Perú son menos competitivas. ¿Por qué este inusitado viraje? No es solo por el actual gobierno. Baca señala 3 causas adicionales. Inflación, tasa de interés e intervención del BCRP. Por razones de espacio no presentamos el gráfico y datos que así lo demuestra. Aquí el link del post:





Para controlar la inflación, los centrales suben la tasa de interés de referencia. Esto no lo hace aún la Fed, aunque lo ha anunciado y por 4 veces. En la pandemia todos lo hicieron, es decir las bajaron ostensiblemente. Hoy con la inflación todos las subieron. A excepción de la Fed y el BCE. Con la Posición de Cambio del BCRP en US$57 mil millones, este puede fijar a su antojo el dólar. Y así lo ha hecho con su flotación sucia por 20 años. Recientemente el presidente del BCRP ha señalado que el TC deber ser S/3.70. No es por la inflación, pues se perjudica la competitividad de fabricantes con importaciones, así como exportadores no tradicionales. Esta intervención está fuera de la lógica que funcionó Ok por 20 años. Amerita una explicación de Velarde.

