OPINIÓN | Dennis Falvy: Y de yapa 10% para Salud también

El Perú asigna 4% del PBI para educación. No sé a quién se le ocurrió primigeniamente relacionar caja y pedir 10% del PBI para ese sector. El PBI tiene un montón de cifras contables en su cálculo, amén de proyecciones y consumo e inversión pública de infraestructura que no genera cash.

Pero es claro, que la educación es vital para el desarrollo. Ejemplos son Singapur, China y Corea del Sur, con excelentes resultados en la “Pisa”. En el Perú salen 300 mil estudiantes del colegio y el país no genera suficiente demanda de empleo formal y sin inversión privada vamos como el cangrejo.

Las universidades en su mayoría no generan empresarios que conviertan el conocimiento en empresas que den trabajo formal y los bancos no financian las nuevas ideas que se supone salen de las universidades. Conversando con el amigo Jorge Baca, que fue recientemente contratado como experto en una reciente misión con el FMI a Camboya, me contó que notó que ese país está siguiendo los pasos de Vietnam. El más común medio de transporte es la motocicleta y los taxis son en mayoría moto taxis, pero lo que se nota es que las motos y las motos taxis son producidos casi íntegramente en el país.

Y ahora están pasando de fabricar estos a piezas de carros para la China. Es decir, de producir confecciones han pasado a un nivel mayor de manufactura que son las motos, y ahora están subiendo a piezas de automóvil. En el futuro empezarán a hacer sus autos y así generan trabajo. Ojo que, en EEUU, por la falta de financiamiento de los bancos, las star up vaya que han evolucionado.

En el Perú los bancos solo financian con garantías que los recién salidos de las universidades no tienen, por eso las empresas se quedan siempre en manos de un grupo de poder financiero o empresas extranjeras y encima se financian ellas y el gobierno con el sistema de AFP excluyendo a los pequeños empresarios.

