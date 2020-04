OPINIÓN | Dennis Falvy: Vaya que estos bichos son cisnes negros

El Financial Times con Michael Mackenzie (https://www. ft.com/content/177ead00-69ee-11ea-a3c9-1fe6fedcca75) muestra la estatua de la “Chica Sin Miedo” de la Bolsa de Valores de Nueva York con ese atavío quirúrgico. Estos bichos, de apenas diez milésimas de milímetro de diámetro, son cisnes negros.

Han hecho que los bancos centrales y los gobiernos echen mano a numerarios de cualquier lado, con el fin de evitar una profunda recesión de proporciones complicadas. El coronavirus ha puesto en jaque a la Fed de Jay Powell, quien señala que comprara lo que sea para esta lucha.

No hay quien proyecte cuando estos malditos bichos serán vencidos. La recuperación en V no existe y los estragos en las economías se sentirán por un lapso prolongado. La incertidumbre en el ex mercado alcista Bull de Wall Street, asevera que el Efecto Rebote del año 2008 será inexistente, al menos por un par de años y el cash, el metal oro y otros menesteres estarán en la cabeza de los portafolios de los ansiosos inversores.

Y ello conlleva que con los enormes problemas de deuda y el numerario a ser expelido por causa de la pandemia, es difícil conocer que activo será seguro. Hasta las letras de corto plazo de los EE.UU. tienen cuestionamientos. Y el drama es que muchos inversores necesitan efectivo, para cumplir con los canjes de los fondos o pagar la garantía en posiciones.

Otros, como Warren Buffett, atesoran cash. Y asimismo los mercados emergentes ven salir sus fondos. El problema es la pandemia de duración indeterminada, la que está causando incertidumbre. Poner dinero directamente en manos de personas y empresas, en lugar de los bancos, como se hizo a raíz de la crisis financiera de 2008, sin duda será popular, pues se tratara de impulsar el repunte económico. Pero las consecuencias del maligno brote, seguirán acechando sobre el panorama de las inversiones en los próximos años.