OPINIÓN | Dennis Falvy: ¡USD 850 MIL MILLONES DE REGALO EN EE.UU.!

Donald Trump, dispuso enviar dinero a los norteamericanos por las consecuencias económicas del coronavirus. “Estamos buscando enviar cheques a los estadounidenses de inmediato”, señaló el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. El plan es por USD 850,000 millones de dólares. Yahoo Finance afirma que Nouriel Roubini predijo que una recesión del brote mundial de coronavirus (COVID-19) será “más grave” que la crisis financiera mundial.

Pero lo fiscal es fundamental para atenuar el impacto. En Wall Street ahora esperan una recesión global y los mercados tienen razones para estar deprimidos. Roubini señala al menos un estímulo del 3% del PBI y el estímulo masivo que incluye darle un cheque a cada residente estadounidense USD 1000; Roubini dice que eso está OK. “No importa si eres joven, viejo, empleado, desempleado, estudiante, anteriormente empleado, parcialmente empleado, trabajador por hora, contratista, concierto o pequeña empresa”, todo el mundo necesita USD 1,000 o de lo contrario terminaremos en la Gran Depresión en este momento enfatiza Roubini”.

Todos los datos apuntan que habrá una recesión y el Coronavirus va a acelerar eso sin duda. Y como tardará varios meses detener la pandemia, es probable que a finales de año se pueda arreglar la economía en la versión “U” no la “V”. Ya la Fed no da más y se necesita el estímulo fiscal . En una semana, la Fed redujo las tasas a casi cero y lanzó billones de dólares para respaldar a financieras, corporaciones no bancarias y los mercados de préstamos en general. Pero es básico un estímulo fiscal para detener la caída de la demanda privada, especialmente a medida que las exportaciones, el consumo, la inversión residencial y los gastos de capital colapsan. Vale decir, un experimento fiscal difícil de creer hace tan sólo algunos meses.