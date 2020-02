OPINIÓN | Dennis Falvy: “Un tozudo adverso: al metal oro”

Si usted observa el gráfico adjunto y de nivel internacional, los países importantes tienen un porcentaje respetable de oro en sus reservas y China y Rusia van in crescendo en los últimos años desde abajo.

Y hoy con el tema del COVID – 19 el oro se ha ido a más de USD 1,600 la onza troy.

Y aquí de director con Fujimori y luego presidente desde el 2006 que tiene Julio Velarde en el BCRP y que es galardonado por esas revistas que les encanta que mantenga la macro y pagos a las deudas externas OK. Y, que no limite las tasas de interés de los banqueros y que asimismo cuide los USD 35,000 millones endeudados mayormente en bonos externos las empresas privadas en el Perú (Cuadro N° 110 de la Nota Semanal) las RINS de casi USD 70,000 millones casi no tienen en su composición el oro metálico.

Y es que Velarde jamás compró ni una onza troy en 14 largos años, eso que estuvo alguna vez la misma a USD 500 y se le aconsejó.

Un post que pertenece a Marin Katusa: https://investingmatters.co.za/red-gold-chinas-stealth-plan-to-use-gold-for-world-domination/ debiera leerlo el directorio del BCRP en pleno.

Señala, que después de la Segunda Guerra Mundial, países desarrollados acumularon tanto oro físico como pudieron.

Con el fin del patrón oro en 1971, la mayoría comenzaron a vender sus reservas.

Y eso luego se reversó. En el último trimestre de 2018, los bancos centrales compraron más oro que en cualquier otro trimestre registrado.

Al final del año, los centrales poseían colectivamente alrededor de 1,064 mil millones de onzas de oro (equivalente a 33,200 toneladas).

Eso es alrededor de una quinta parte de todo el oro jamás extraído.

En el primer semestre de 2019, los centrales compraron 11,97 millones de onzas de oro (374 toneladas).

Y el Káiser de oro es Vladimir Putin.

Esto es lo interesante de las recientes compras de oro del Banco Central: la gran mayoría de esas compras sin precedentes provinieron mayormente de cuatro países; Kazajistán; Turquía, Rusia y China.

En el 2019, el valor del oro en manos de Rusia ha aumentado de USD 86,000 millones a más de 112,000 millones.

Xi Jinping, presidente de China, está de acuerdo con la estrategia de Putin. El oro será valioso para retroceder cualquier déficit sin depender de sus reservas de divisas.

En rigor todos estos países adversos al dólar, proyectan que el oro sea cada vez mayor en su portafolio de reservas.

¿Comprendiste tozudo Velarde; o aún te asusta Donald Trump?