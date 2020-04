OPINIÓN | Dennis Falvy: “Un maldito microbio nos jaqueó”

Martin Wolf en su reciente columna del Financial “The World Economy is now collapsing” (https:// www.ft.com/content/d5f05b5c-7db8-11ea-8fdb-

7ec06edeef84) alude a que el FMI dice que la pesadilla que vivimos es el “Gran Bloqueo”.

Wolf dice que mejor es el “Gran Cierre”, pues esta frase captura la realidad de que la economía global se derrumbaría incluso si los responsables de la formulación de políticas no estuvieran imponiendo bloqueos y pudieran permanecer en colapso después de que terminen los bloqueos.

Sin embargo, esta crisis es como la Segunda Guerra Mundial o la depresión de los 30. Parte de culpa la tienen los poderes gubernamentales. Y aún no sabemos qué harán los líderes con esta pandemia inesperada por muchos.

Toda proyección enfrenta incertidumbre. Y Wolf cita las del FMI en la que este columnista no cree nada. Y que Ud. puede chequear en el link que adjunto. Y asimismo tomar nota de los 3 escenarios que el FMI propone que se relaciona con bloqueos, una segunda oleada de este microbio y una combinación de ambos.

Y Wolf presenta sus cálculos. Y señala que el virus podría mutar. La inmunidad para las personas podría no durar; y una vacuna podría demorar aún más.

Un microbio ha derrocado nuestra arrogancia. Se necesita a gritos al Grupo de los 20 para la lucha y asimismo la ayuda económica para los países pobres, a través del alivio de la deuda, las subvenciones y los préstamos baratos. Y en pocas palabras Wolf cita que se requiere:

– Controlar la enfermedad.

– Invertir masivamente en sistemas para gestionarlo después de que finalicen los bloqueos actuales.

– Gastar lo que sea necesario para proteger tanto a nuestro pueblo como a nuestro potencial económico de las consecuencias.

– Ayudar a los miles de millones de personas que viven en países que no pueden ayudarse sin ayuda.

– Recordar, sobre todo, que en una pandemia ningún país es una isla.

Wolf tiene temores que esto y más, sea acogido por los países grandes. El suscrito también.