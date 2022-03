OPINIÓN | Dennis Falvy: ¿un Bretton Woods III de commodities?

Los commodities son productos para uso comercial y tienen como característica que no cuentan con ningún valor agregado, se encuentran sin procesar o no poseen ninguna característica diferenciadora. Por ello se utilizan como materias primas para elaborar otros bienes.

Un informe de Zoltan Pozrar, del Credit Suisse titulado Bretton Woods III, postula que habrá un nuevo orden monetario. Ello centrado en las divisas del Este, basadas en materias primas, y que probablemente va a debilitar el sistema monetario basado en el eurodólar, y creará presiones inflacionistas en Occidente. Toma en cuenta el bloqueo de los US$ 640,000 millones al Central Ruso y hace una analogía con la crisis del 2008.

Para él la sub prime tiene parecidos con las materias primas en Rusia. Estas ya no cotizan a la par. Los commodities rusos colapsan y los no rusos se disparan. Los rusos son como los CDO subprime de la crisis de 2008, y los no-rusos como los bonos estadounidenses, que subían de precio, y la FED arregló ese desastre con su flexibilización monetaria (QE).

Como hizo el FMI con la Crisis de los Tigres del Asia en 1997. Hoy es el Central Chino el llamado a hacer ese trabajo de cerrar esa brecha de commodities. Ni los Traders y Centrales de Occidente pueden, pues sus gobiernos ponen las sanciones. China puede intervenir en empresas de commodities, a medida que los inversores huyen desbandados del país que preside Putin.

Y ello vendiendo los bonos soberanos que mantiene en cartera, para comprar materias primas rusas o haciendo su propio QE para comprarlas. Sería un paso incipiente, pero bien dado soportado por commodities, oro y hasta criptos. Si a esto se suma una inflación constante en occidente y las gigantescas inyecciones que ha llevado a cabo la Fed en los últimos años; con el 40% de todos los dólares fiduciarios en circulación creados entre 2020 y 2021.

