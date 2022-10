Opinión | Dennis Falvy: Son enormes y no pueden ni deben quebrar

Peter Coy, nos ofrece un post estupendo para los suscriptores del NY Times, sobre la ayuda que hay que dar a los bancos. Lo que ha pasado en Gran Bretaña es insólito, pues un fuerte aumento de las tasas de interés causó estragos en los fondos de pensiones debido a sus apuestas mal concebidas sobre derivados de tasas de interés.

El Banco Central de Inglaterra se vio obligado a acudir a su rescate. Coy nos señala que los dos acompañantes de Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig publicaron un post en 1983, en The Journal of Political Economy Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity, para que el banquero central promedio, que no es un teórico en economía, lo comprendiera. El documento explica que los bancos existen para algunas personas que tienen dinero y otras la necesitan.

Los bancos median entre ellos. Se garantiza a los ahorradores que podrán retirar su dinero en cualquier momento. Y a los prestatarios, que no tendrán que pagar sus préstamos en cualquier momento. Todo el mundo está mejor. La mayoría de las veces esto funciona bien, pero de vez en cuando hay una corrida bancaria. Comienza cuando los ahorradores notan que la mayor parte del dinero en el banco ha sido prestada.

La gente hace fila para sacar su dinero, y la corrida bancaria se convierte en una profecía autocumplida. Esto ha sido morigerado por el Seguro de Depósitos. Bernanke concluyó que el gobierno debería servir como un prestamista incondicional de último recurso para los bancos que estaban temporalmente en problemas, pero sólidos y eso hizo en la sub prime.

“El mundo fue increíblemente afortunado de tener a Ben Bernanke sentado en la Reserva Federal durante la crisis”, dijo Diamond a un entrevistador para el sitio web del Premio Nobel. Se me acabó el espacio, pero el artículo es de primera.

