OPINIÓN | Dennis Falvy: Recupero: No será en ‘V’ sino en ‘U’

Justin Lahart del WSJ (https://www.wsj.com/articles/the-virus-aftermath-wont-be-like-a-hurricane-11583529896) y Tom Mitchell, Christian Sheperd y Sherry Fei Ju, del Financial Times (https://www.ft.com/content/396def8e-5d82-11ea-8033-fa40a0d65a98); advierten sobre las secuelas “aftermath”; del COVID-19.

Lahart señala que las secuencias no son las mismas que deja un huracán.

Este virus es diferente. Tal parece que el recupero tendrá la forma de U y no la de V.

Hay proyecciones del PBI a la baja con una pérdida global de consumo y de actividad de inversión.

El recupero del suministrador global que es la China y las medidas que se habrán tomado en diversos países para la lucha contra la epidemia, no son aún conocidas cabalmente.

Hay aún incertidumbre, pese al optimismo que la China ya doblegó al virus.

Pero: ¿El levantamiento de las cuarentenas y otras restricciones dará lugar a nuevos brotes en China?

Y, ¿qué hay de la propagación del virus a otros países que fabrican bienes e insumos para los Estados Unidos?

Ni qué decir del sector viajes, el que estará expectante de las noticias de los diversos países.

Caroline Buckee, de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, señala que podría pasar un tiempo antes de que esa información de los contagios esté disponible.

El post del Financial es más analítico y muestra la preocupación de los líderes chinos que luchaban por no bajar de un PBI del 6%. Pero ahora con el caos, están analizando al detalle sus áreas de producción masivas. Y al menos la recuperación tipo “V” parece que no se dará. Se piensa que será en “U” y de efecto prolongado.

En el Perú el verano ayuda. En invierno esto se confundirá con la gripe ¿no?

Se necesita liderazgo y conocimiento para morigerar el miedo.