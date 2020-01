OPINIÓN| Dennis Falvy: ¡Quiero mi plata!

Estaba tomando un café cuando mi asistente Frank Ygnacio, el atómico, me llama y dice “¡Hay 4 millones de afiliados que ya han dejado de aportar a las AFP!”.

Frank me advierte que la pensión se determina por la frecuencia de los años de aporte; la cantidad y la rentabilidad. Si de cuajo me espeta que hay 4 millones de peruanos que no realizan las dos primeras cosas, ¿qué les espera?

La rentabilidad de las AFP, ¿no?

En un post Rafael Roque en Gestión, actualizado a noviembre de 2019, señala que, desde enero hasta octubre, los fondos de las AFP lograron una rentabilidad de 8.94% para el fondo 3 (agresivo), mientras que el fondo 2 (mixto) y el fondo 1 (conservador) obtuvieron 14.53% y 15.97%, respectivamente, según lo dicho por Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de las AFP (AAFP).

Pero, en un artículo, también de noviembre del año pasado, en el diario Gestión de la mano de la Agencia EFE, se menciona explícitamente que, desde que iniciaron operaciones en 1993, la rentabilidad real anual promedio de las AFP es de apenas 6.9%.

¿A quién le creemos?

Peor aún. Imaginemos que pasan 10 años desde que usted dejó de aportar, y se encuentra en aprietos financieros. Va a su AFP con el fin de acceder a su dinero para salvarse de la situación, en cuyo fondo tiene, digamos, S/ 50,000 tras haber sido aportante por otros 10 años.

Lo primero que le preguntarán será su edad, y usted, con 45 años (suponiendo que empezó a aportar a los 25), tendrá que esperar 5 años si es mujer o 10 años si es hombre para que le puedan devolver su dinero.

Ojo: solo si cumple los requisitos del Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) o de la Jubilación Anticipada Ordinaria (JAO). Si no, a llorar al río.

Ahora, ese saldo que tiene en su fondo debe sí o sí generar rentabilidad, pues usted ya pagó por adelantado la “comisión sobre el saldo” que la AFP le va a seguir cobrando cada año sobre esos S/ 50,000 hasta que se jubile, incluyendo la rentabilidad generada.

Le conviene sacar su dinero, pero no puede. No hay legalidad para ello. ¿De qué tienen miedo de darle su dinero?

Y, para que vea que todo lo que decimos tiene sustento, infórmese usted mismo. El marketing de las AFP puede ser peligroso:

