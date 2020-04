OPINIÓN | Dennis Falvy: ¿Qué importa la popularidad?

En el portal de RPP se lee: “Una encuesta de El Comercio e Ipsos señala que más del 70% de encuestados aprueba la labor de los ministros de Salud y Economía. La gestión de María Antonieta Alva, alcanza un 75%.

En tanto, el ministro de Salud, Víctor Zamora, su popularidad es del 71%…”. En los comentarios a esto que eran 77; cuando el suscrito asombrado leyó esta pachotada, 70 estaban en contra de la pregunta, y oportunidad de la encuesta.

Y no les falta razón. En todo caso la pregunta debió ser hecha a especialistas que respondieran a cuánto del tema sabían ambos ministros en este contexto de pandemia. ¿Qué importa que la Srta. y el médico sean o no populares? Tal vez mejor sería que no lo fueran, si la Srta. tuviera que ajustar

el presupuesto súper inflado de este año por S/ 177,000 millones que es una locura que insuma 75% de gastos corrientes y cada vez más pago de intereses de bonos soberanos que esta Srta. acaba de contractuar por USD 3,000 millones, pagando un 2.5% anual que es carísimo pues, solo el BCE gastara 750,000 millones de Euros en compras de bonos , según anunció Lagarde y Powell con más de 2 billones de dólares adicionales.

Esa tasa es criminal y no maravillosa se afirma: La misma es negativa y hasta el BCRP la fija en 0.25%. El ministro de salud debiera decir que no se puede sumar las pruebas de sangre y las moleculares y aclarar que no hay personal especializado para tomar ambas pruebas.

Debiera enmendarle la plana a Vizcarra por sacar a millones a las calles a cobrar dos veces 380 soles y asimismo a los de las AFP. Es decir, Torres de Ipsos hace pésimo en confundir a la gente con popularidad, cuando lo que se necesita es gestión y salvar vidas, y ver la forma de morigerar la cuarentena. Al diablo la popularidad. La gente se muere.