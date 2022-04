OPINIÓN | Dennis Falvy: “Putin tiene en jaque a Alemania”

Hans-Werner Sinn, de la Universidad de Múnich, señala en Project Sindícate que durante mucho tiempo Alemania consideró que su transición energética era de vanguardia, en comparación con otros países. A partir de fuentes renovables, resolvieron eliminar el carbón y la energía nuclear simultáneamente. Los políticos verdes en Alemania siempre esperaron que otros países emularan esta agenda energética una vez que vieran lo bien que estaba funcionando. Pero, a la luz de la guerra en Ucrania, el mundo está presenciando cómo el enfoque es un desastre. Alemania decidió construir una gran cantidad de centrales eléctricas adicionales alimentadas con gas y contaban con Rusia que suministra más de la mitad de sus necesidades. Incluso, se esperaba que ampliara aún más sus entregas, una vez que comenzara a operar el gasoducto Nord Stream 2, ahora suspendido, que habría transportado gas ruso directamente a Alemania a través del Mar Báltico. Pero la guerra del presidente ruso, Vladimir Putin, claramente ha socavado este cálculo. Le da a Putin poder y limita las posibilidades de Occidente de imponer más sanciones. La promesa de Alemania de abandonar el carbón y la energía nuclear, ha puesto al país en grave peligro. Los Verdes afirman que la eliminación doble no habría sido un problema si Alemania hubiera seguido adelante con el desarrollo de la energía eólica y solar para lograr la autonomía de la energía verde. El autor señala que las posibilidades que dan los de la energía verde, no son suficientes. Se tendría que invertir nuevamente en energía nuclear. Incluso, poner fin a las importaciones de gas ruso, en un esfuerzo por exprimir a Putin, también asfixiaría a la economía alemana. Además, no hay exceso de oferta en el mercado europeo, y otros países, incluidos Italia y Austria, están en una posición muy similar, si no peor. Hay entonces problemas para la mitad de la población alemana, es decir 40 millones de personas y para su industria. Se me acabó el espacio.

Ver el artículo tan interesante.

