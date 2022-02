OPINIÓN | Dennis Falvy: “Pegasus: un arma para espiar a todos”

Vale la pena leer este extenso artículo aparecido en el New York Times por Roner Bergman y Mark Mazzeti: https://www.nytimes.com/2022/01/28/ magazine/nso-group-israel-spyware.html Y esto, pues, el nivel nuestro se fija en el Pasaje Sarratea, la famosa casa en Breña usada por el presidente Castillo y que dio lugar a un espionaje de varios días y oh maravilla, sin tener acceso a teléfonos y audios de este y otros personajes, cosa que puede hoy en día tenerse a disposición. El Grupo NSO desarrolla tecnologías sofisticadas con respaldo estatal que permiten vigilancia selectiva con software espía y dirigido a pocos usuarios. NSO significa Niv, Shalev y Omn, los nombres de los fundadores de la compañía, tres ingenieros informáticos que en junio del 2019 llegaron a un edificio utilizado por el FBI, desempacando ma- terial informático y coordinando con su sede en Herzliya, un suburbio en Tel Aviv. El FBI les había comprado una versión del Pegasus, la herramienta del espionaje. Se señala que, por 10 años, los israelíes vendían su producto señalando que podía descifrar las comunicaciones de cualquier teléfono inteligente. Y esto dio sus frutos con la captura del narco “El Chapo” y el frustrar varios episodios de terror y crimen organizado. Ello a pesar de ciertas amoralidades del sistema, como acosar a periodistas y dirigentes políticos, hasta a un columnista del Washington post a quien agentes saudíes asesinaron en Estambul. Muchas agencias gubernamentales de los EEUU coordinaban con la NSO. Y el FBI, en dicha reunión, daba un paso en el sistema, en el entendido que no podían piratearse los números telefónicos en los EEUU, sí podían con Pegasus transformar los teléfonos en poderosas herramientas de vigilancia. Se me acabó el espacio, pero vale la pena leer las implicancias y discusiones de legalidad que se exponen y otros alcances, hasta que el mismo FBI decidió no desplegar las armas NSO. Todo esto ha llevado a un enfrentamiento entre los EEUU e Israel por el peligro diverso que traen estas armas cibernéticas.





