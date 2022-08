OPINIÓN | Dennis Falvy: Otra vez, ¿Krugman se equivoca?

Paul Krugman para el NY Times ha escrito ¿Recession: What Does it Mean? Aquí el post: https://www.nytimes.com/2022/07/26/ opinion/recession-gdp-economy-nber. html.

Dice no estar de acuerdo en cómo se define la recesión de 2 trimestres seguidos negativos y sustenta y pone ejemplos y además recurre a su “Business Cycle Data” y a como la economía cambia y señala que eso pasó con las tiendas de alquiler de video.

Trae a colación al economista Wesley Clair Mitchell, quien empezó en 1913 a estudiar sistemáticamente los niveles de los ciclos de los negocios, y que desde 1920 Mitchell ayudo a fundar el “National Bureau of Economic Research”, una organización independiente que empezó en 1929 a estudiar las fluctuaciones de la economía y a publicar una cronología de los ciclos de los negocios.

Esta entidad ahora tiene un selecto grupo de expertos que se llaman el “Business Cycle Dating Committee”. Y, de allí hace su análisis crítico y señala Krugman que es mejor el uso de “The Sahm Rule” desarrollado por Claudia Sahm, de la FED. Tema complejo y le pedí opinión al amigo Jorge Baca.

Un resumen apretado de lo que me escribió: Krugman está cometiendo el mismo error que cometió con la inflación. Se pasó meses diciendo que era temporal, hasta que él aceptó que no lo era. Ahora ya viene varias semanas manteniendo que no habrá recesión. Pero con la política monetaria del FED, es evidente que habrá recesión. Krugman apela una vez más a analizar la economía con el espejo retrovisor.

Utiliza indicadores rebuscados para demostrar que la economía aún no está en recesión. Pero la tendencia es que vamos a ella. Quiere cambiar las expectativas de los agentes económicos y ahí si el FED tendrá que continuar aumentando su tasa de interés de referencia como en la época de Volcker. Pero el sistema es hoy es más complejo y difícil identificar la relación ahorro – inversión productiva. El sistema financiero ahora es un gran casino en donde los grandes jugadores tiene todas las de ganar.

