OPINIÓN | Dennis Falvy: “¿Otra vez a los llantos en Argentina?”

El presidente argentino Alberto Fernández, afirmó que no usará los USD 12,300 millones del saldo del préstamo del FMI dado a la Administración Macri. Nadie sabe cómo pagará su gigantesca deuda.

Beverly Keene, economista estadounidense radicada en Argentina y especializada en deuda, dice que la postura sumisa de todos los gobiernos desde el inicio de la vuelta de la democracia debe ser cuestionada por no oponerse mediante acciones legales y alternativas a un sistema que consideran de perpetua dependencia.

Sostiene que “Desde el inicio de la última dictadura militar (1976-1983), la deuda pública argentina ha crecido de USD 8,000 millones a USD 350,000 millones, y ya se ha pagado USD 550,000 millones”.

La deuda hoy es equivalente al 95% de su PBI; más de la mitad emitida durante la presidencia de Mauricio Macri. Es uno de los países más endeudados del mundo. Además sufre de una grave restricción externa (falta de divisas) y está sumido en una profunda recesión, con una caída estimada del 3% de su PBI y una inflación anual de 50%.

Para Keene la paradoja es que para afrontar la deuda, se debe aumentar impuestos o regalías o emisión monetaria, y tal vez insistir en la explotación de los recursos naturales mediante la extracción de hidrocarburos y minerales y la agroganadería no sustentable.

Esto no es solución alguna sentencia la experta.

El analista Alejandro Olmos Gaona, hijo de un reconocido abogado y político argentino , quien durante 18 años efectuó la mayor auditoría de los mecanismos fraudulentos de endeudamiento durante la dictadura militar y probó más de 470 actos ilícitos, pero que no se llevaron a condenas por estar prescritos los cargos. Tampoco la nulidad, apelación o reducción de la deuda.

Olmos señaló: “Una cosa son los discursos en televisión contra el imperialismo y contra Macri y otra cosa es accionar. La deuda no es solo de Macri, es de la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria, porque el presidente no emitió un solo bono que no haya sido autorizado por el Congreso”.

Olmos cuestionó al Gobierno de Macri lanzando en 2017 bonos a 100 años por USD 2,750 millones a tasa del 7% anual hecho por el ministro Caputo, a quien se le cuestiona, problemas de puertas giratorias.

Lo del FMI, fue un paliativo inútil señaló Olmos.

¿Todos a llorar a la playa, incluido el FMI y Cristina Fernández?