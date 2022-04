OPINIÓN | Dennis Falvy: “No puede permitirse una guerra nuclear”

DER SPIEGEL, entrevista al canciller alemán Olaf Scholz sobre las entregas de armas a Ucrania y los crecientes llamamientos para que Berlín suministre armas pesadas y aborda preguntas críticas sobre las políticas de su partido hacia Rusia en el pasado.

Ella realizada por Melanie Amann y Martin Knobbe: https://www.spiegel.de/international/germany/interview-with-german-chancellor-olaf-scholz-there-cannot-be-a-nuclear-war-a-d9705006-23c9-4ecc-9268-ded40edf90f9

El canciller señala que no es pacifista, pero, es necesario garantizar nuestra seguridad con una capacidad defensiva suficiente y ha aprobado misiones del Bundeswehr en el extranjero. Alemania tiene el conocimiento de las dramáticas consecuencias de dos guerras mundiales. A Ucrania le hemos suministrado armas antitanque y equipos; mucho material de las existencias de las fuerzas armadas alemanas. Entregaremos lo que todavía esté disponible. A mediano plazo, ayudaremos a Ucrania a desarrollar su capacidad defensiva.

El objetivo declarado de la OTAN es que debemos ser capaces de resistir durante 12 días con nuestras municiones y equipos en caso de un ataque convencional. Pero en esta situación, necesitamos una cabeza fría y decisiones cuidadosamente consideradas, porque nuestro país tiene la responsabilidad de la paz y la seguridad. No creo que sea justificable que Alemania y la OTAN se conviertan en partes en la guerra en Ucrania.

Debemos hacer todo lo posible para evitar una confrontación militar directa entre la OTAN y una superpotencia altamente armada como Rusia, una potencia nuclear. Estoy haciendo todo lo posible para evitar una escalada que conduzca a una tercera guerra mundial. No puede haber una guerra nuclear. Evitar una escalada en el lado de la OTAN es mi principal prioridad. Es por eso que ante las encuestas no me irrito, ni por las diatribas estridentes. Putin está bajo una tremenda presión.

El canciller habla más sobre cómo defender a Ucrania y en lo que respecta a la dependencia del gas, el petróleo y el carbón rusos, dice que deberíamos habernos asegurado desde el principio de que también podríamos ser atendidos por otros proveedores en muy poco tiempo. Nord Stream 2 nunca fue esencial para nuestro suministro de energía. Deben leer esta brillante entrevista.

