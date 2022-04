OPINIÓN | Dennis Falvy: Naibullina; la Powell del central ruso

Por lo de Ucrania, puso su cargo de jefa del Banco Central a disposición. Pero Putin no aceptó la dimisión y entonces ella y su equipo estabilizaron el ataque al rublo de parte de Occidente con controles de capitales, emisión y suba de tasa de interés drástica al 20%.

Asesora de Putin en el 2012, antes ministra de Economía y Desarrollo desde el 2007, es considerada por Forbes una mujer muy poderosa. De Ufa School como excelencia, en 1986 se graduó en la universidad estatal de Moscú, obteniendo diversos puestos y honras. Ella ha presidido el central desde el año 2013. En el 2017 se extendió su mandato por 5 años más.

El blog el economista señala que, en el 2015, con la crisis financiera en Rusia, asesores de Putin pidieron imponer controles de capital. Ella reaccionó y pidió que el rublo cotizara libre.

El presidente ruso siguió su consejo y dejó que Nabiullina se encargara de los detalles. “Fue un momento histórico porque convenció a Putin de que aceptara una solución de mercado a un problema que amenazaba al sistema financiero al completo”.

Nabiullina tomó algunas de las decisiones más drásticas de los 15 años de la era de Putin. Primero subió los tipos de interés hasta niveles punitivos y de forma abrupta, pasado del 10,5% al 17% en un solo movimiento. También decidió dejar de intervenir en el mercado de divisas y no continuar tirando de reservas. Su gestión, no obstante, no ha estado exenta de críticas, ya que algunos expertos señalan que siempre ha ido por detrás del mercado. Pero la percepción general positiva y según una encuesta de Bloomberg ella está considerada entre 29 economistas notables.

En rigor, ella tiene que lidiar con problemas geopolíticos como cuando Putin decidió anexionarse la península de Crimea, la gobernadora comenzó a monitorizar las redes sociales para ver las reacciones de los inversores. Y ahora está en lo de Ucrania, que no es “pan comido”, sin duda.

