OPINIÓN | Dennis Falvy: Más leña al fuego inflacionario

La inflación no es transitoria y el incremento de medio punto mensual en la tasa de interés de referencia que viene aplicando el BCRP no es suficiente, porque las tasas de interés reales (tasa nominal menos inflación) continúan siendo negativas. La inflación afecta más a los más pobres y no se pueden combatir ambos aspectos a la vez.

El aumento de las tasas de interés de la FED, las cuarentenas de la China y la guerra en Ucrania vienen deprimiendo el precio del cobre, por la caída de la demanda mundial y aumentando el precio del petróleo, como consecuencia del boicot a Rusia. Este año y hasta marzo los precios del cobre venían subiendo, llegando a cotizar por encima de los 480 centavos de dólar la libra. Hoy ya está en 400 centavos.

El WTI marca los US$120 el barril. Para Perú menos tributación. Entonces ¿qué hacer? Mover de a pocos la tasa y no desacelerar la economía o moverla más, hasta que ella sea real, positiva y morigerar la inflación. Eso significa que habrá inflación elevada o recesión. Ella es preferible a una inflación y el BCRP demoro mucho en hacerlo en el 2021 hasta lograr una tasa de interés real positiva, en lugar de los tímidos 0.5 puntos que no han logrado controlar la inflación asevera el profesor Baca.

El banco central estuvo más preocupado en el PBI. Y las medidas implementadas por el Ejecutivo complican la situación al presionar hacia arriba los precios y eleva las expectativas inflacionarias por los agentes económicos. Mas leña al fuego inflacionario. Si a eso se aúna que el dólar es controlado por el BCRP, esto puede mitigar la inflación en el corto plazo, pero resta competitividad a las exportaciones peruanas.

Es muy probable que la inflación elevada se mantenga para el resto del presente año y eso perjudica a los más pobres.

