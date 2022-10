Opinión | Dennis Falvy: Los swaps de incumplimiento crediticio

Las finanzas, vaya que se han desarrollado enormemente. Así, por ejemplo, se señala que una permuta o Swap de incumplimiento crediticio (credit default swap [CDS]), es un producto financiero que consiste en una operación de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de productos derivados que se materializa mediante un contrato de permuta sobre un determinado instrumento de crédito, normalmente un bono o un préstamo, en el que el comprador de la permuta realiza una serie de pagos periódicos, denominados spread al vendedor y, a cambio, recibe de este una cantidad de dinero, en caso de que el título que sirve de activo subyacente al contrato sea impagado a su vencimiento o la entidad emisora incurra en suspensión de pagos.

Aunque un CDS es similar a una póliza de seguro, se diferencia significativamente pues no requiere que el comprador sea propietario del título. Es decir, un seguro se establece sobre algo que es propiedad del asegurado, pero un CDS se hace sobre un bien que no es propiedad del que contrata la permuta. A este tipo de CDS se le denomina “desnudo”(Naked). Y, en realidad es equivalente a una apuesta. Las permutas son negociados en el Mercado extrabursátil (OTC), es decir no son objeto de negociación en un mercado oficial organizado. Son contratos

hechos a la medida entre las partes contratantes. En rigor, no existe una regulación sobre estas operaciones en casi ningún país.

La finalidad es servir como seguro para el poseedor de un título de deuda que quiere cubrirse del posible riesgo de crédito. Para ello, paga una prima anual, y en caso de impago, el vendedor responde pagando el importe del título al poseedor.

Injustamente difamado

The Economist acaba de publicar al respecto, señalando que este derivado es injustamente difamado: https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/10/13/credit-default-swaps-are-an-unfairly-maligned-derivative

Y, aduce “que los buitres, las ratas y los gusanos son a menudo el foco de disgusto, menos por algo por lo que puedan ser culpados, y más por las condiciones con las que están asociados. Algo similar es cierto para estos “Swaps que aparecen en los titulares durante la agitación del mercado y la miseria económica”.

La invasión rusa a Ucrania provocó un estallido de actividad, tanto en Kiev como en Moscú que desencadenaron intercambios y, por lo tanto, interés en los instrumentos. Más recientemente, los precios de los bancos europeos han subido. El coste de un swap de incumplimiento a cinco años para los bonos de Credit Suisse, ha aumentado al doble del nivel alcanzado en el caos del mercado al comienzo de la COVID-19. Pero al igual que el pájaro carroñero que se cierne sobre una bestia del desierto cansada, los intercambios tienen un papel importante que desempeñar. Aseguran al comprador, contra el incumplimiento de un bono o un índice de bonos. Y, crean más liquidez.

Lo que sucedió

El papel que desempeñaron los swaps en la crisis financiera no ayudó a su reputación. Su mercado más que cuadruplicó su tamaño de 2005 a 2007. Las instituciones que habían emitido enormes volúmenes de swaps, incluida AIG, una aseguradora, fueron golpeadas con facturas que habían pensado que no llegarían todas a la vez. En el 2009, Charlie Munger, el venerable segundo al mando de Berkshire Hathaway, una firma de inversión, respaldó una prohibición.

Recientemente, en el 2018, el Vaticano dijo que los swaps de incumplimiento crediticio eran “menos aceptables desde la perspectiva de la ética respetuosa de la verdad y el bien común”. Pero alrededor del 60% del mercado en circulación ahora se relaciona con índices de crédito-incumplimiento-swap en lugar del bono de una empresa en

particular.

A medida que la inflación y el interés han subido, el volumen de los swaps ha crecido un 68% en lo que va del año. Esto mejora la liquidez pero es casi seguro que habrá nerviosismo a medida que se haga un mayor uso de ellos.

