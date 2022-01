OPINIÓN | Dennis Falvy: “Los increíbles gigantes Maama”

Mark Zuckerberg renombró a Facebook Meta y describió el nuevo futuro de la humanidad en los mundos virtuales. Microsoft, decidió que no era lo suficientemente grande y ofreció U$69.000 millones por Activision Blizzard, una firma de videojuegos. Así invierten dos de las cinco empresas más grandes de Estados Unidos: Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft, llámense: ‘MAAMA’. Juntos, han invertido U$280 mil millones en el último año, equivalente al 9% de la inversión empresarial estadounidense, frente al 4% de hace cinco años. Las grandes tecnológicas quieren encontrar la próxima gran oportunidad, y nuestro análisis de acuerdos, patentes, reclutamiento y otros criterios muestra que el efectivo está fluyendo hacia todo, desde automóviles sin conductor hasta computación cuántica. Hay empresas como Fairchild, IBM, Nokia, que han perdido el rastro. Las Maamas pasaron la década del 2010 fortaleciendo posiciones de mando, en herramientas de negocios para Microsoft, comercio electrónico para Amazon, redes sociales para Meta, etc. La pandemia ha impulsado la demanda, desde surfistas aburridos hasta startups que necesitan computación en la nube. Apple y Alphabet son ahora más grandes que Steel y Standard Oil. Por ello, todas se preparan y hacen inversiones de todo tipo como diseño de chips especializados, nuevos enfoques como la computación cuántica, para proporcionar la potencia de procesamiento para cualquier nuevo dispositivo que surja. Por ello, los cambios de Facebook y el metaverso. Es decir, un universo virtual donde no solo es comunicarse sino realizar trabajar, hasta socializar y jugar. Apple ha estado moviéndose a áreas como clases de acondicionamiento físico y programas de televisión. La compra de Activision por Microsoft es una experiencia para sus clientes de juegos. Alphabet, Amazon y Microsoft literalmente cobran alquiler a los entornos informáticos de host para otras compañías. Hay más cosas que parecen inverosímiles.





Ello, mientras estamos con un presidente limitado que no llegará jamás a comprender que es en rigor ese “pueblo global ”, que ampara la oferta de la tecnología que aumenta, se adapta, crea y crece inusitadamente.





