OPINIÓN | Dennis Falvy: ¡Los Fernández se siguen peleando!

El excelente analista Andrés Velasco, de la London School of Economics, escribe en Project Syndicatee lo patético que es, que los Fernández, presidente y vicepresidenta, sin parentesco alguno se peleen, que el ministro de Economía renuncie y la entrante ministra Silvana Batakis que duró apenas 24 días en el cargo por Cristina Fernández de Kirchner, quien realmente toma las decisiones y quiere un déficit mayor.

Por ello asumió el “Super ministro” Sergio Massa. El Spread está en un 150% entre el tipo de cambio del dólar azul y el oficial y la inflación se prevé en 80%. En rigor, los políticos prometen un mayor gasto, pero no están dispuestos a aumentar los impuestos. Por ello se sigue el script de imprimir pesos para el déficit y deuda y se produce la “corrida”.

Los precios de los agrícolas en las nubes por la coyuntura, no pueden paliar la crisis ¿Cómo puede haber una con auge de productos básicos, se pregunta el analista Velasco? Y es que, con el desgobierno recurrente, los préstamos externos no funcionan y se recurre a la “maquinita” y el Central ha fracasado en su intento de esterilizar emitiendo sus propios bonos en corto, que son casi el 10% del PBI. Y claro, ya la gente no los quiere. Y lo fiscal emerge con todo, a pesar del auge de las materias primas y lo de las peleas de los Fernández.

Y es que los argentinos siguen eligiendo políticos que financian déficit del fisco, imprimiendo pesos. Parece que la única forma en que los políticos pueden demostrar que quieren salvar la economía es destruirla primero. Y todo esto en un marco en que los EEUU andaban hace poco preocupados por el acercamiento de los chinos a Argentina, por diversas negociaciones que incluye el litio. Y encima Cristina presionándolos para que pongan sus buenos oficios con la deuda que este país tiene con el FMI.

Y, el presidente Alberto Fernández hablando tonterías sobre el déficit y el crecimiento. Para llorar ¿no?

