OPINIÓN | Dennis Falvy: “Las súper bacterias: siguen mutando y amenazando”

Ya ha habido virus complicados como el Sars hace 17 años y el Mers. Ellos derivados de los murciélagos que usa otro animal intermediario y en el caso del Mers el uso era el camello.

El actual coronavirus, causa una reacción de alarma, ya que puede atacar directamente al ser humano sin mutar y asimismo sin usar otras especies para atacarlo. De acuerdo a la Comisión de Salud China, hay 1,267 casos de neumonía por este coronavirus 2019-nCoV; 237 graves y 41 fallecidos. Por ello este aparecido en Wuhan ha causado alarma. No parece que será una pandemia, según la OMS, que se muestra cauta en su promoción y comunicación.

El tema de las hoy llamadas súper bacterias, ya lleva algunos años discutiéndose y cobrando vidas.

En el año 2017, escribí un artículo extenso que vale la pena chequearlo: https://otrosyfinanzas.lamula.pe/2017/01/01/oido-a-esta-musica-estrepitosa-bacterial/lucuma/.

Hoy en día, el analista DERBLAUEMOND del blog Salmon, trata este espinoso tema a colación y explicita otro problema.

Ver el link: https://www.elblogsalmon.com/entorno/amenaza-super-bacterias-resistentes-a-antibioticos-se-dispara-quiebra-nuevas-farmaceuticas

Estas súper bacterias, hacen que enfermedades inocuas con la debida dosis de antibióticos, ahora puedan ser mortales.

El mundo farmacéutico lleva una carrera contra el reloj para dar con nuevos tratamientos contra esta nueva generación de bacterias, puesto que las vidas y el bienestar dependen en buena medida de ello, además de poder convertirse en una nueva fuente de jugosos ingresos. Pero las farmacéuticas más prometedoras, en su lucha contra ellas, lo están dejando de lado.

El caso es que alguna mutación genética hace que alguna de esas fuese capaz de sobrevivir a los tratamientos con antibióticos para proteger humanos y animales.

Es también un hecho, el abuso de los antibióticos, que se lleva persiguiendo por años por las autoridades sanitarias. Por eso en EE.UU. la receta médica es imperativa.

En Perú incluso se usan para animales que nos alimentan como es el vacuno.

El problema es que la inversión de farmacias grandes para luchar con estas súper bacterias, no es muy rentable aún y esto se lo han dejado a las star ups, que muchas por riesgos y otros vaivenes quiebran.

Llegará el día que con simples infecciones respiratorias la mortalidad crezca y los gobiernos tomen nota de ello.

Y nuevamente, insistimos, en el Perú no hay prevención y si bien en algunos hospitales esto se ha tomado en serio, haciendo que los pacientes no permanezcan en esos nosocomios sino lo indispensable, este peligro sigue in crescendo.