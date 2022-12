Opinión | Dennis Falvy: las falsas promesas de un singular metiche

Jorge G. Castañeda, excanciller de México y de la Universidad de Nueva York, nos informa que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió el 1 de diciembre del 2018 a mejorar la economía, luchar contra la desigualdad y la corrupción, y fortalecer la democracia. Nada de eso ha cumplido, sentencia.

Es decir, AMLO es un bocón más de los tantos que existen en esa izquierda buena para nada, sino para el “chamullo”. Y, como deja el cargo el 30 de septiembre de 2024, no cumplirá, se afirma. El PBI de México está hasta la patas y el FMI y OCDE creen que no mejorará en los próximos 2 años. La inversión cayó a menos del 20% del PBI después del 2019. Más de tres millones de mexicanos cayeron en la pobreza desde principios del 2020 hasta 2021. Los programas sociales no dan resultados halagüeños.

Este señor puso la lucha contra la corrupción en la parte superior de su plataforma y no cumplió ello para nada. Para la mayoría de los mexicanos, la pequeña camarilla de funcionarios que gobernaron México entre 2012 y 2018 parecía infinitamente corrupta. Y AMLO prometió todo lo contrario.

Una encuesta, publicada en el diario Reforma, encontró que solo el 40% de los encuestados aprobó el desempeño del gobierno contra la corrupción. AMLO tampoco ha cumplido con el crimen violento que ha empeorado y ha socavado a las agencias autónomas, atacado el instituto electoral del país y puesto en peligro la independencia judicial.

Encima ha ampliado el rol de las fuerzas armadas en aspectos de infraestructura, oficinas de aduanas en puertos y aeropuertos, y control de tráfico aéreo; así como vanguardia de la guerra contra las drogas, omnipresentes en las carreteras y colocando rieles para un tren que une sitios turísticos en la península de Yucatán. Es decir, México tiene una economía lenta, corrupción, violencia, la erosión de la democracia y un ejército más empoderado. Eso es este metiche, que encima miente sobre el Perú.

