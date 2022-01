OPINIÓN | Dennis Falvy: “La suba de los alimentos”

Jayati Ghosh, de la Universidad de Massachusetts, escribe en Social Europe que los países ricos no están discutiendo lo suficiente la suba de los alimentos y los pobres del mundo continúan sufriendo como resultado. Y es que la inflación se ha decidido atacarla con la tasa de interés y reducción de la liquidez, aunque otros siguen con la cantaleta que ella es transitoria. Esto no solo tiene un impacto mayor en la vida de las personas, especialmente en las economías en desarrollo; también refleja causas más complejas, y abordarlas de manera efectiva requiere un conjunto completamente diferente de estrategias. Desafortunadamente, los gobiernos no lo están discutiendo lo suficiente y es preocupante. A finales del 2021, el índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estaba en su nivel más alto en una década y cerca de su pico anterior de junio de 2011. En el 2021 han subido en un promedio del 28%, con precios de maíz y trigo que aumentaron en un 44% y 31%, respectivamente. La inflación de los precios de los alimentos actualmente supera el aumento en el índice general con el agravante de desempleo y salarios más bajos en los emergentes. Algunos aumentos son sistémicos, por ejemplo, la cadena de suministros. Ello a pesar de la producción récord de 2,800 millones de TM de granos. Subió la energía. Y, los fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, hacen que la producción de cultivos sea más volátil y reducen los rendimientos. En marzo de 2021, la FAO advirtió que los desastres frecuentes relacionados con el clima y las sequías estaban afectando a los suministros agrícolas. Estas explican 1/3 de las pérdidas de cultivo y de ganado. Encima, el volumen de inversiones en bolsa creció sustancialmente en alimentos el año pasado, gracias a las persistentes lagunas regulatorias y la disponibilidad de crédito barato para las instituciones financieras. Pero los “países grandes” nada hacen por ahora.





https://socialeurope.eu/the-price-increases-thatmatter-for-the-poor

