OPINIÓN | Dennis Falvy: ¡La pensión digna es una entelequia!

Para mí el sistema de las AFP es mayormente perverso para el trabajador con sueldos relativamente bajos y lo señalé desde que Boloña lo instauró aquí en Perú, aprovechándose que la tasa de la FED puesta por Paul Volcker, había llegado al 20% anual.

El amigo Morosini, un gordo de RPP pata de Toledo, AIG e Integra, y Gonzales, que se puso de presidente de la AFP El Roble, vendieron al sistema como la panacea. Cayeron millones. Por lo exiguo de la pensión de reemplazo, me opuse del saque. Me gané, incluso, notariales de una dama que no sabía con quién se metía la pobrecita.

Hoy me parece increíble el editorial del Comercio de este domingo 17 sobre sacar 4 UIT de las AFP, que es abusivo, desinformando y defendiendo los fondos de las AFP, que obviamente sirven para el sistema financiero, así como para el gobierno que le endilgó bonos soberanos en la era PPK/Thorne. He escrito decenas de artículos, en que demuestro que el sistema era una entelequia, que fracasó en Chile por la pensión de reemplazo que era su leit motiv. La mayoría de chilenos opinan igual.

Eso que ellos son 3 o 4 veces más abultados en fondos. El presidente chileno tiene allí una papa hirviente. Hoy se pretende que el Pleno autorice sacar a todos del sistema hasta 4 UIT, es decir S/18,400, con lo cual ello va a su colapso y no creo que Velarde se atreva a financiarlos con otro Repos. Estos bárbaros han venido cobrando 15% en promedio sobre el 10% de aporte por comisiones AFP y el abusivo seguro compulsivo hasta por algo más de S/10 mil de cubrimiento, subió la prima a 1.74% lo que es 17.40% de comisión.

Las AFP se llevan un tercio del aporte y por adelantado y dan pensiones de miseria. Y vaya que lo han hecho desde el año 1983. ¡Qué bárbaros! Y, solo cubren un pequeño porcentaje de la PEA. Y, piden subsidios.

Síguenos en redes sociales