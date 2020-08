OPINIÓN | Dennis Falvy: “La magia de crear el dinero”

El proceso real de creación de dinero no está en los Bancos Centrales y sus “maquinitas”; es decir la “Emisión Primaria. Están principalmente en los bancos privados.

Marco Antonio Moreno del Blog Salmon, nos dice que los pasivos de los bancos son aceptables como dinero. Estos son las cuentas de los clientes, que aumentan cuando el banco concede préstamos que se acreditan en las de los prestatarios.

Este atributo exclusivo del negocio bancario fue descubierto hace muchos siglos. Comenzó con los orfebres, quienes prestaban el servicio de custodia, y obtenían beneficios por almacenar en sus bóvedas el oro y las monedas de los ahorristas.

Cada vez que la gente necesitaba ello para comprar algo, canjeaban un “recibo de depósito”. Con el tiempo, utilizaron los recibos como medio de pago, pues quien los tenía podía ir al banco y cambiarlos por dinero metálico.

Nacíó allí la idea de las promesas de pago y empezaron a crear dinero sobre la base del depósito de sus ahorristas. Pensemos en uno de US$ 1,000 dólares, al que se le exige un encaje del 10%, por lo que presta 900.

Si ello vuelve al banco, puede prestar, encajando 90 dólares; US$ 810. Si hacemos la ficción que el dinero va y viene y se encaja 10% por vez, la banca ha creado de ese monto US$ 9000.

Los US$ 1,000 primigenios, se han ha multiplicado por 10 Esto es el multiplicador monetario (m) que es el inverso de los encajes; (e): m=1/e. Se dice que antes de la crisis sub prime, Citibank y Goldman Sachs mantenían encajes menores al 1% de los depósitos, por lo que US$ 1 millón se convertía en 100 millones de dólares.

En el caso de Fannie Mae y Freddie Mac, la tasa de impagos batió récords y el sistema colapsó. No lo ajustaron. Usaron la “Expansión Monetaria” (QE); como ahora inclusive el “Helicóptero Money”. Ello es peligroso. Tanto como el coronavirus.