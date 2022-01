OPINIÓN | Dennis Falvy: “La inversión descarada y despreciativa”

La experiencia de Peter Schiff en finanzas, amerita un resumen de este interesante y copioso post, en que coloca su punto de vista respetable: https://schiffgolom/commentaries/peter-schiff-the-year-of-living-dangerously/





Para el analista el 2021 es el año de la “Máxima especulación”, pues supera a todos los de “Exuberancia irracional” por el engaño absoluto y el descarado desprecio por la disciplina básica de inversión.

EL INICIO. Señala que el 2021 trajo acciones de compañías cuyas perspectivas comerciales eran sombrías. Se lanzaron miles de nuevas monedas criptográficas. De una capitalización de mercado de US$ 578 mil millones en noviembre del 2020 a más de US$ 3 billones un año después. El Bloomberg Galaxy Crypto Index aumentó en más del 160% en el transcurso del año. Trajo el año a tokens no fungibles, también conocidos como NFT, activos virtuales que no existen en el mundo real.





EL RÉCORD DE LAS OPI. Mas de 1.000 empresas ofrecieron ofertas públicas iniciales (OPI) en las bolsas de valores de Estados Unidos, más de cuatro veces el volumen promediado en la última década. Recaudaron un récord de US$ 315 mil millones. Más de la mitad eran compañías de adquisición de propósito especial, o SPAC, inversiones de caja negra que son simplemente símbolos de cotización bursátil en busca de negocios no probados.

LOS ÍNDICES BOLSEROS. El S&P 500 sumó un 26.9% en 2021, lo que supone más del doble del rendimiento medio de los últimos 10 años. La manía especulativa se puede ver en la relación precio-ganancias en constante expansión que disfrutan actualmente las acciones. La mayoría de los inversores están de acuerdo en observar la relación precio/ganancias ajustada cíclicamente (CAPE), que mide el promedio de ganancias ajustadas durante un período de 10 años. La relación CAPE media para las acciones es de 16,9 hasta 1/2021.La ratio se sitúa actualmente en 38,87, a partir del 1/10/22. El analista advierte que ello pasó con las punto.com. Mas ellas se lograron sobre una economía en auge y una confianza del consumidor históricamente alta.

MAIN STREET TAMBIÉN SE GANÓ. En noviembre del 2021, los precios de las viviendas en Estados Unidos habían aumentado un 18% anual, el mayor aumento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y 4 puntos porcentuales más rápido que en cualquier año durante la burbuja inmobiliaria de 2004 2007. ¿Qué tiene de extraordinario para que una economía justifique estos amplios aumentos? La respuesta, es nada.

LA FED AUMENTANDO ACTIVOS. Desde el comienzo de la pandemia, la Reserva Federal ha agregado más de US$ 5 billones en dólares recién creados a la economía. Solo en 2020, la Reserva Federal agregó más de US$ 3 billones a su balance, casi el doble del récord establecido anteriormente durante la Gran Recesión. La teoría keynesiana sostiene que las expansiones monetarias deberían ocurrir solo en recesión, y la contracción debería ocurrir en períodos de crecimiento. Keynes advirtió que la expansión monetaria durante los períodos de crecimiento sería doblemente distorsionadora. Y eso es exactamente lo que sucedió. No sólo elevó los precios de los activos. El año pasado, la inflación se situó en el 6,8%, la mayor ganancia desde 1982.

Finalmente

En los últimos meses, la Fed afirma que la inflación no era “transitoria”. Ha prometido controlar la inflación con tasas de interés por encima de la tasa de inflación.

Eso es lo que hizo Paul Volcker en 1980, cuando elevó la tasa de los Fondos Federales a casi el 20%, cuando la inflación se situaba en el 13.5%. Pero tasas altas cercanas al 10% tendrían un fuerte impacto en los precios de las acciones y las viviendas y podrían empujar a la economía a una depresión que la Fed tendría que combatir con una política monetaria de estímulo. Y ni hablar de la deuda federal y privada.

Una posibilidad de una reducción tan mínima en el estímulo es suficiente para asustar a Wall Street. El balance actual de US$ 8.8 billones de la Fed puede convertirse en US$ 20 billones, sin un final a la vista. Hoy tiene al tapering, el interés y el balance que resolver.

