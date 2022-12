Opinión | Dennis Falvy: La inflación subyacente

Paul Krugman, para el New York Times, señala que la mención que hay para la inflación en los EE.UU. no es correcta. Refiere que el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales fue increíblemente bueno, para ser creíble. Sin embargo, analistas y economistas discrepan que la lucha inflacionaria se haya ganado. Krugman rescata, que, en el año 1975, Robert Gordon, de la Universidad de Northwestern, sugirió centrarse en la inflación, excluyendo los volátiles precios de los alimentos y de la energía.

Esta medida básica se ha convertido en la “Inflación Subyacente”. Y es una forma estándar de evaluarla. Desde entonces se han propuestas otras medidas y hasta hace poco las historias contadas eran similares. El post concluye que no hay nada determinante para su medición. Y, es que la inflación subyacente es un incremento de precios de un subconjunto de bienes y servicios no sujetos a decisiones administrativas, estacionalidad o alta volatilidad.

En la década del 70 un conflicto bélico involucró a varios países productores de petróleo e hizo que el precio del crudo se disparara. Ocasionó esto problemas y se dio la necesidad de encontrar un mecanismo capaz de medir el impacto de aquella crisis. El caso es que la inflación tradicional se diferencia de la subyacente, en que la tradicional toma en cuenta la evolución de precios a nivel general, en un listado amplio que contiene los bienes y servicios que consumimos y se mide mediante el IPC.

La subyacente no toma en consideración la energía, es decir electricidad, gasolina luz; ni a los alimentos no elaborados como son las frutas, verduras, pero si los procesados. Asimismo, la inflación tradicional se utiliza para comparar la evolución de los precios a largo plazo, como por ejemplo de forma anual analizar su comportamiento año por año. La subyacente permite hacer una medición a corto y mediano plazo, comparando un mes o un trimestre con otro. Y con ello se logra un mejor acercamiento a cambios en los precios, pues no hay método infalible y en eso estamos en el día a día con una economía cambiante.

