OPINIÓN | Dennis Falvy: La imposible trinidad

Un estupendo artículo del nobel Paul Krugman escrito solo para suscriptores del New York Times:” The Curious Case of the Recovering Ruble”, nos señala que la notable equivalente a Jack Powell en el Central ruso, Elvira Nabuillina, usó una sola herramienta de la trinidad, es decir control de capitales y estabilizó el rublo derivado de las sanciones que le impuso EEUU y sus socios de occidente.

La suba de la tasa del 9.5% al 20% logró la estabilidad inmediata a menos de 90 rublos por dólar. Krugman discute entonces que esa eficiencia mostrada, hay que tomarla con mucho cuidado y expone en el post sus motivos. En lo personal he optado por refrescar el concepto de la “Trinidad Imposible”.

Si una nación adoptara la posición “a” del gráfico, por ejemplo, mantendría un tipo de cambio fijo y permitiría la libre circulación de capitales, lo que tendría como consecuencia la pérdida de soberanía monetaria. Esto es un concepto en la economía internacional, que establece que es imposible tener los tres aspectos al mismo tiempo; es decir, un tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales y una política monetaria independiente.

El concepto fue desarrollado por John Marcus Fleming en 1962 y Robert Alexander Mundell entre 1960 y 1963. Hay valiosa información en las redes y se ha jugado por años entre tipos de cambio estables y libre movimiento de capitales, mientras que la autonomía monetaria fue limitada.

Un Banco Central solo puede aplicar dos de las tres políticas simultáneamente. En wikipedia Ud. encuentra lo siguiente: Si la tasa de interés mundial es del 5% y el Central local intenta fijar la tasa interna a una inferior al 5%, habrá una presión de depreciación sobre la moneda local, porque los inversores querrían vender su moneda nacional de bajo rendimiento y comprar más alto.

La única forma en que el Central podría evitar la depreciación de la moneda es vender sus divisas hasta agotarlas. ¿Qué hará la rusa Nabuillina? Me enviaron: https:// telegra.ph/Es-ist-offiziell-Die-russische-Zentralbankk% C3%BCndigt-die-Bindung-des-Rubels-an-Gold-an- 5000-Rubel-pro-Gramm-03-28 Me parece un fake new de 5000 rublos por gr de oro.

