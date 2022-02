OPINIÓN | Dennis Falvy: “La fallida criptolibra de Zuckerberg”

The Wall Street Journal ha publicado que, el hoy denominado Meta (Facebook), desecha lo que promocionó y defendió intensamente en el año 2019 Zuckerberg con su consorcio de pagos futuristas llamado Diem Asociación (ex Libra) al anunciar que lo venderá por US$200 millones de dólares a Silvergate Capital Corp. que se especializa en Bitcoin y blockchain. Facebook lanzó el proyecto como Libra para luego cambiar su nombre a Diem, presentándolo como una forma para que los miles de millones de usuarios de la red social gasten dinero tan fácilmente como enviar un mensaje de texto. Para ello se asoció con conocidos en comercio electrónico y pagos, incluidos PayPal y Stripe, en parte para señalar la aceptación de la industria financiera y en parte para distanciar el proyecto del propio Facebook, que estaba bajo presión sobre la vigilancia de su plataforma. Washington estaba, entre otras causas, preocupada que pudiera ser utilizada indebidamente por lavadores de dinero y financistas terroristas. A Powell de la FED no le gustó nada el proyecto. Así que, pese al retiro de auspiciadores primigenios, Mark Zuckerberg fue llamado ante el Congreso, donde defendió el plan de Facebook para llevar los servicios financieros a las personas sin acceso a los servicios bancarios del mundo. Por esto y algunos motivos adicionales, Facebook tiene hoy previsto cerrar la Asociación y vender su tecnología a otra empresa. En rigor los analistas señalan que la moneda digital, que se pensaba integrar en Facebook y WhatsApp, era vista con muchos recelos por las autoridades estadounidenses, sobre todo al llegar en un momento de fuertes polémicas por los problemas de privacidad de la red social y su uso para influir en las elecciones del país. Facebook optó por rebajar su liderazgo del proyecto y convertirlo en una red de más de una veintena de empresas, pero Diem nunca llegó a despegar. La venta de su tecnología, según The Wall Street Journal, representa un último intento de sacar algún beneficio de este fracasado y alucinante proyecto.





