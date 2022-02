OPINIÓN | Dennis Falvy: “La codicia y la ignorancia traen financieras desgracias”

El analista Nassim Nicholas Taleb, reconocido por haber advertido sobre los riesgos del mercado de hipotecas de los Estados Unidos en el 2008, comparó al Bitcoin con una “enfermedad contagiosa”. El autor de “El cisne negro” y “Antifrágil” dijo que la criptodivisa más valiosa es como una enfermedad infecciosa, inútil y que no sirve para protegerse de nada. Taleb expresó en un análisis denominado “Bitcoin Black Paper” que el bitcoin no era una moneda, ni un refugio de valor, ni una cobertura contra la inflación, ni una protección contra la tiranía gubernamental o las catástrofes. Pero, tal parece que la descomunal estafa piramidal de Madoff por US$64,000 millones con su “Efecto piramidal Ponzi” no existe. Taleb señala que bitcoin ha sido un imán para los imbéciles”. Puede interesar a algunos con fines especulativos, pero cualquiera que afirme que el bitcoin es una cobertura contra cualquier cosa, financiera o de otro tipo, está mintiendo. El Bitcoin no cubre la adversidad; la inflación; la deflación; no es una moneda; Bitcoin no es nada. “Debería colapsar con la inflación”. “Si no me creen, señala, debes mantenerte al margen de las finanzas y dedicarte a alguna otra afición, como coleccionar estampillas, observar pájaros o algo menos dañino para ti. Ni siquiera satisface la noción de ‘moneda sin gobierno’. No puede ser un depósito de valor ni a corto ni a largo plazo, no puede funcionar como cobertura de inflación y, lo peor de todo, no constituye, ni siquiera remotamente, un refugio seguro para las inversiones. El funcionamiento del sistema, depende de una red de minería que persigue la recompensa en bitcoins y en comisiones por mantener el sistema de transacciones. El argumento es que la cantidad limitada de bitcoins, se acuñarán 21 millones, ni uno más. Esto llevará a que cuando se alcance el máximo esa actividad pierda atractivo. Y que sin ese mantenimiento constante por parte de los mineros el valor no puede mantenerse en el tiempo.





