OPINIÓN | Dennis Falvy: “Juntos: la cosa esta que arde”

El experimentado ex marino, Seth Cropsey, ha escrito para el Wall Street Journal sobre este espinoso tema para la paz y el orden mundial. Rusia tiene tropas en la frontera ucraniana y Taiwán cada vez está más cerca de que China lo tome a las buenas o a las malas. Los analistas creen que ambos hechos están conectados. Putin con lo de Ucrania ha puesto de vuelta y media a Biden y han tenido hasta 2 teleconferencias. Rusia no quiere tratar directamente con la NATO. Biden habla de represión económica, pero no militar. Y, las tropas rusas en frontera son suficientes para ir contra Bielorrusia. Putin quiere liquidar el sistema de seguridad europeo liderado por Estados Unidos. Para Rusia, tomar Ucrania aseguraría su control sobre el Mar Negro y abriría otros puntos de presión contra los miembros vulnerables de la NATO, Rumania y Bulgaria. Apoderarse de Taiwán permitiría a China llevar a cabo operaciones ofensivas contra Japón, Filipinas e incluso territorios estadounidenses en el Pacífico. Taiwán es la prueba de que los pueblos de habla china son capaces de gobernarse a sí mismos. Putin tiene un incentivo para aislar militarmente a Ucrania y separar el tema de la NATO. Lo de Taiwán es peligroso para la supervivencia del Partido Comunista, pues un bloqueo contra las importaciones chinas de recursos de Medio Oriente podría destruir el régimen en semanas. La voluntad y la capacidad de Ucrania para luchar y la posible intervención de la NATO, ayuda a disuadir la acción rusa. Por el contrario, Taiwán es pequeño y está densamente poblado. Su ejército no está equipado para mantener el control aéreo y marítimo alrededor de la isla, un requisito previo para defenderse contra la invasión anfibia. Con China y Rusia en cooperación estratégica, esta es una situación sumamente peligrosa. La Flota Rusa del Pacífico tiene suficientes submarinos para empantanar las unidades japonesas y estadounidenses necesarias para defender Taiwán en el blindaje de las islas japonesas. Más información: https://www.wsj.com/articles/the-two-headed-fight-ukraine-and-taiwan-china-russia-putin-nato-biden-us-fronts-invasion-11641308211





