OPINIÓN | Dennis Falvy: “Esta pandemia es muy seria”

Carlo Magno Salcedo, publicó un articulo estupendo: https://cmsalcedo.lamula.pe/2020/03/12/pandemia/cmsalcedo/

Dice que el Dr. Elmer Huerta sobre el COVID-19 señalaba: “De cada 100 enfermos, 80 a 85 lo pasan como resfrío; 10 a 15 necesitan consulta médica para aliviar síntomas y 5 se complican (ancianos debilitados), 2-3% fallece”.

Es decir para la gran mayoría de los afectados sería como un simple resfrío y solo habría amenaza para personas ancianas o las que tuvieran debilitado su sistema inmunológico.

La estadística señalada por el Dr. Huerta es fiable como media mundial. No considera los diferentes contextos de cada realidad nacional. Un artículo a leer de Tomas Pueyo es: “Coronavirus: Why You Must Act Now. Politicians, Community Leaders and Business Leaders: What Should You Do and When?”

Además, hay que estar claro lo que es este tema que en una pandemia, y el dengue que es una epidemia localizada en una región.

Pero, si la mayoría de personas infectarse le significará prácticamente tener un resfrío, ¿por qué tanta alharaca?

Porque si no se le enfrenta debidamente, el sistema de salud colapsará y originará muertes que se contarán por miles. Y allí las estadísticas de los fallecimientos promedio, pierden relevancia.

Los países que actúan rápido podrán reducir la cantidad de muertes a una décima parte de las que tendrían si no actuaron con la debida precaución.

En ese sentido, las medidas que está adoptando el gobierno, señala el Dr Salcedo, desde el aparentemente exagerado anuncio de la llegada del coronavirus a nuestro país cuando se detectó el primer caso, hasta la declaración del país en emergencia sanitaria (suspensión de clases escolares, de institutos y universidades, prohibición de concentraciones de más de 300 personas, etc.), no solo no son exageradas, sino, probablemente, aún sean insuficientes.