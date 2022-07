OPINIÓN | Dennis Falvy: ¡Esta crisis es trágica!

Alasdair Macleod señala: Estamos viendo los inicios de una crisis monetaria, crediticia y bancaria. La impulsan una inflación de precios, una contracción del crédito y un miedo patológico a la recesión.

La clave para entender el curso de los acontecimientos, es que el ciclo del crédito bancario está disminuyendo, y esta vez los factores que impulsan la contracción son mayores que cualquier cosa que hayamos experimentado desde la década de 1930, y posiblemente en toda la historia monetaria moderna.

Es cada vez más obvio que el costo de sancionar a Rusia es inmenso, y ahora hay una creciente evidencia de que todas las principales economías enfrentan una desaceleración en la actividad económica. Y no tenemos que depender de las previsiones del PBI para saber por qué la escasez de alimentos y energía nos afecta a todos, y que los precios más altos de estos artículos por sí solos afectarán nuestro gasto en artículos y servicios menos importantes.

Pero los analistas insisten en cuantificarlo con sus modelos. Su principal medida es el valor total de todas las transacciones registradas, compuesto por el PBI, sin darse cuenta de la diferencia entre el valor de la actividad económica y el avance de la condición humana, que no se puede medir, y un total sin sentido compuesto solo de moneda y crédito, que pueden.

Entonces registran cambios en la cantidad de moneda y crédito desplegados en la economía. Pero equiparar de que una variación de menos de 1% de los pronósticos modelados significa cualquier cosa, es una tontería mayúscula. Se pierde una evaluación adecuada de la situación económica.

En cambio, se requiere una conciencia del papel del crédito bancario”. Ver el post: https://www.goldmoney.com/research/gold-and-the-upcomingrecession

Los cuadros de precios que adjunto a esta nota son políticos, pues no discriminan siquiera a la inflación importada y local. El gobierno despistado actual, no tiene claro la crisis que se nos viene. No comprende siquiera nuestras ventajas competitivas y la enorme informalización del mercado

