Opinión | Dennis Falvy: ¿Es que la economía peruana está bacán?

Recientemente la BBC da 3 razones por las que el Perú sigue creciendo. Fernando del Rincón, el periodista mexicano que arrinconó a un supino ignorante como el expresidente Castillo, está en la misma onda que el periodista Oppenheimer, quien para el Nuevo Herald escribe que Perú es uno de los países más estables de América Latina y tiene un Banco Central totalmente independiente, que ha sido dirigido por el mismo economista durante los últimos dieciséis años, y una economía sólida; con una de las tasas de inflación más bajas de América Latina y las mayores reservas de divisas de la región.

También te puede interesar: Opinión | Dennis Falvy: las falsas promesas de un singular metiche

A tanto halago, personajes locales señalan que al Perú crecer en medio de toda esta barbarie actual, al menos en un 3% de su PBI, demuestra que la Constitución de hace más de 30 años es correcta y que no hay necesidad de una “Asamblea Constituyente”. Por supuesto que estas opiniones se enmarcan dentro de lo que en matemáticas se denomina las condiciones de primer y segundo orden, en donde se necesita testear ambos aspectos. Uno puede tener una condición necesaria, pero no ser suficiente.

En mi opinión personal, el PBI es un indicador obsoleto con más de 80 años y tiene restricciones que, la verdad, no necesitan demostrarse. Baste ver su composición y leer los textos de macroeconomía. La corrupción descarada y el gasto en la Refinería de Talara y el Gasoducto, lo inflan absurdamente, como es que más de 10 millones de peruanos no tienen siquiera agua, la enorme burocracia, con un presupuesto de apertura de S/225,000 millones sesgados a gastos corrientes y pago de deuda.

Comparar la inflación peruana con la Argentina suena a chiste, pues no fuimos al mundial de Qatar. Reactiva, las ominosas tasas de interés para las empresas pequeñas y una informalidad espantosa en lo laboral y delincuencial con minería informal, contrabando, narcotráfico, tala de árboles, coimas y trata de blancas; amén de un TC que le puede dar el OK a S/42,000 millones por el Fonavi, no es poca cosa caballeros.

Lo más visto en Exitosa