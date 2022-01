OPINIÓN | Dennis Falvy: “¿Es inminente la invasión a Ucrania?”

Markus Becker un Matías Gebauer de Dier Spigel en Bruselas y Berlín, nos cuentan que Jens Stoltenberg de la OTAN en la primera reunión del Consejo OTAN-Rusia. Y ha habido otras reuniones y virtuales, con el propósito de disuadir a Rusia de una guerra con Ucrania. Pero el panorama es cada vez más sombrío. “Existe un riesgo real de un nuevo conflicto armado en Europa”, dijo Stoltenberg después de la reunión. Moscú acusa a Occidente de tratar de admitir a ex repúblicas soviéticas como Ucrania en la alianza militar y que además retire sus fuerzas de sus estados miembros en el este. Todas estas son demandas que serían muy difíciles de satisfacer para la OTAN. Y Putin acumula tropas y equipo en la frontera ucraniana. Putin también ha logrado un objetivo adicional: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está negociando directamente con los líderes de Rusia. También probablemente significaría el final del proyecto del gasoducto Nord Stream 2, el enlace directo de gas natural entre Rusia y Alemania que está esencialmente terminado, pero aún no operativo. Tras la reunión en Bruselas el miércoles, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, dijo que, desde el punto de vista estadounidense, sería “difícil ver que el gas fluya a través del gasoducto, para que se vuelva operativo si Rusia renueva su agresión contra Ucrania”. Hay incluso un proyecto de ley de los demócratas que pide el uso de “todas las medidas disponibles y apropiadas” para evitar que el oleoducto ruso-alemán entre en funcionamiento. El canciller alemán, Olaf Scholz, defendió el proyecto, y agregó que la aprobación era “completamente apolítica”. El oleoducto ya ha sido construido, pero no puede entrar en funcionamiento hasta que el gobierno de Berlín lo autorice. El proyecto de ley en el Senado de EEUU describe Nord Stream 2 como una “herramienta de influencia maligna de la Federación Rusa”. Un post adicional y extenso sobre el tema y otro del The Economist:





https://www.wsj.com/articles/the-putin-puzzle-whyukraine-why-now-11642175999

https://www.economist.com/leaders/2022/01/22/momentum-is-building-for-war-in-ukraine





