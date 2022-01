OPINIÓN | Dennis Falvy: “¡Es increíble que esto se les haya pasado!”

Este gobierno informó un récord de recaudación de impuestos por S/140,000 millones el año pasado y engañó con que el FMI les había dado asesoramiento para su pedido de facultades delegadas. Un punto que me llamó la atención es lo ideológico y falso de esa venta abusiva de Francke, que no era posible que el alquiler de inmuebles de personas naturales, que es renta de capital, pagara 5% y las rentas del trabajo de los planillados hasta 30%, que por si acaso él quería subir la tasa a los que más ganaban. Un intonso profesor de la Pacífico en RPP compró 100% la idea. ¿Quién podía oponerse a eso? Pero es que nadie chequeó el cuadro Nº 1 de la Nota Tributaria de la Sunat. Allí figuran que, de ingresos del gobierno central, que excluye contribuciones sociales, es cierto son casi S/140,000 millones de recaudación para el 2021, de los cuales la Sunat devuelve adicionalmente como S/20,000 millones básicamente por IGV a los exportadores. El IGV del año pasado fue de S/78,097 millones de los cuales el de importación, favorecido por el alza del petróleo importado y asimismo la devaluación de casi 15% marcó S/35,489 millones. El selectivo a su vez S/9,138 millones. En el cuadro figura entonces que el impuesto a la renta fue de S/54,877 millones, pero el de inmuebles, primera categoría solo S/615 millones (el año pasado 502 millones) ¿Cómo es eso papay? No es entonces un problema de tasa, es pura evasión y de Sunat que se la pasan entre las piernas. Es decir, de S/54,877 millones que se recaudaron básicamente por tercera y quinta categoría, es decir empresas y planillados, pues los independientes de 4ta categoría evaden como locos (S/1,328 millones) y los de 5ta dan S/10,236 millones. Y con solo S/615 millones, Francke, los analistas, los congresistas y un enorme etcétera ¿no entienden que eso es evasión? ¿Qué ganan subiéndole la tasa a los pocos que pagan?





