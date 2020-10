OPINIÓN | Dennis Falvy: “En Perú no hay chamba ni para los robots”

Si seguimos nutriéndonos de encuestas bambas de Ipsos y Datum, de que el BCRP es lo mejor que tenemos y que si hay vacuna en diciembre la oferta se recupera al 100% (como alucina ese despistado Primer Ministro), y por ello la demanda viene sola, me temo -y no exagero-, si señalo que ni siquiera los robots van a encontrar chamba en una economía que cada vez se informaliza más y la ilegal se consolida. Eso que señalaba el PPK, de que podemos convertirnos en un Narco Estado, ya no es un problema de ficción.







En este contexto y con más de 25 supuestos candidatos a la presidencia, en donde el Frente Amplio, el PPC, Apra, AP, los morados y Hernando de Soto y Aliaga, parecen no comprender que el grueso poblacional está harto de sus luchas, promesas y ansias de poder.

El informe del Foro Económico Mundial estima que para 2025 la mitad de todas las tareas laborales las realizarán las máquinas. Y eso aterra a los países desarrollados que además sufren la 2da. ola del virus, probablemente por haberse relajado y no comprendido que 102 años después ese tema es muy serio y las teorías conspirativas son de lo más estúpidas.





Un mundo de 8,000 millones, tiene que adaptarse o explorar las posibilidades de ir a Marte como alucinaba el desparecido Stephen Hawking. El foro señala que se crearán 97 millones de empleos y se eliminará el mismo número, y probablemente aumentará la desigualdad y la brecha digital.

Esto se basa en encuestas realizadas a 300 de las empresas más grandes de todo el mundo, que emplean aproximadamente a 8 millones de personas, según informa la BBC.

Mas del 50 % de los trabajadores encuestados esperan que la automatización de ciertos roles en las empresas se acelere en los próximos años, mientras que el 43 % cree que se eliminarán empleos debido a la tecnología.

Advertidos estamos.