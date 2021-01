OPINIÓN | Dennis Falvy: “En el mundo real, las cosas son diferentes”

Un economista de escritorio escribió en Perú 21, que el control de precios es uno ajeno del que se determinaría por oferta y demanda. Dijo que si la tasa de interés, se fija por debajo del precio de mercado eso castiga a los más pobres que pagan hasta 150% de interés anual por consumo; es decir 75 veces más que la inflación o lo que reciben los explotados ahorristas.







¿Cuál “demonios” es el precio de mercado para una tasa de interés de consumo, que en características oligopólicas puede fijarse como punto y no como curva de oferta de darse el caso? A esta tasa, se aduce, no se le puede regular y de seguro en el 4 a 3 de votación del TC ellos ganan, pues así lo señala Waldo Mendoza y adláteres. El problema es que el 792% anual informal y el más del 10,000% de la gota a gota delincuencial es falso 100% y ningún periodista (Willax incluido) ha mostrado esa barbaridad.

¿Es Perú una república de bananos podridos?





Pues eso de que haya más competencia, no funciona con las 4 AFP que subieron la tasa del seguro en un 28%; los 4 bancos del Oligopolio son liderados por el BCP, la Backus hizo leña a Brahma, cuando la pobre quiso competir y ellos tenían todo el sistema de distribución del país. Y, lo mismo con Alicorp de Dionisio Romero, que quiso meter sus helados Lamborghini y D’Onofrio le hizo lo mismo. Ya ni hablar de los medicamentos. Y es que lo que suena razonable no se condice con el mundo real. Por eso y muchas cosas más, el capítulo económico de la Constitución, que es bueno, peligra. Por un lado, porque los Doers&Makers mercantilistas han hecho lo que les da la gana y por el otro, porque los izquierdistas les encanta el monopolio de las empresas estatales. No aprendieron ni siquiera con la caída del Muro de Berlín. Si son de burros.

