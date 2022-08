OPINIÓN | Dennis Falvy: El sentimiento del consumidor

El analista Megan Casella, para el blog Barron’s nos dice que “en los EE.UU, la tasa de desempleo está cerca de un mínimo histórico y los consumidores siguen siendo notablemente resistentes. La morosidad está en mínimos históricos, los ahorros son U$ 2 billones más altos que antes de la pandemia, y la inversión privada en áreas como edificios y software continúa aumentando. Sin embargo, con el sentimiento del consumidor en su nivel más bajo registrado, la creciente preocupación entre los economistas es que el estado de ánimo nacional abrumadoramente pesimista está teniendo un impacto tangible en la actividad económica, lo que aumenta las posibilidades de provocar una recesión”.

Nos pone el ejemplo de un cocinero de un restaurante de 27 años que comenzó a reducir sus gastos, optando por comprar comestibles en lugar de salir a cenar, cancelar todos menos uno de sus servicios de transmisión y usar su aire acondicionado solo por la noche.

Sus finanzas están OK, pero dados los precios más altos que siente en la gasolinera y la incertidumbre global sobre la que lee en el periódico, decidió que era hora de, como él dijo, “Bunker Down” (refugiarse). Y es que “si vives en este mundo donde escuchas una y otra vez lo terrible que es, especialmente a medida que los precios de la energía están aumentando, comienza a convertirse en una noción que se refuerza a sí misma”, dice Ryan Severino, economista jefe de la firma de servicios inmobiliarios JLL.

El sentimiento nacional negativo no es infundado, pues allí está la inflación, las criptos derrumbándose y cayéndose Wall Street, amén de la suba de la tasa por la FED y por ende los inmuebles. Y aunque Paul Krugman señale que eso de “2 trimestres negativos del PBI no es recesión, pues ella es una debilidad generalizada en la economía”, como dijo Janet Yellen, no le creen. “La gente está angustiada” y las narrativas populares influyen en el comportamiento del consumidor, lo dice el nobel Robert Schiller y muchos más.

