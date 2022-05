OPINIÓN | Dennis Falvy: ¡El quinto jinete!

Slavoj Žižek, en “Project Syndicate”, señala que lo de Ucrania muestra lo que significa la guerra para el futuro. El escenario de una tercera guerra mundial es más realista. Tal paranoia está respaldada por enloquecidas teorías de conspiración sobre un complot unido liberaltotalitario nazi-judío para destruir Rusia.

Pese a que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es judío, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, respondió: “Podría estar equivocado, pero Hitler también tenía sangre judía”. El caso es que Alemania teme cruzar una línea más allá de la cual Rusia se enojará de verdad.

Todos quieren evitar el estallido de una nueva guerra mundial. Biden señaló que un acto “menor” de agresión sería tolerable. Ya ello no es así a la luz de los resultados. No hay final a la vista. Rusia sigue recibiendo decenas de miles de millones de dólares por el gas que entrega a Europa. Lo que Europa se niega a considerar es que podría ejercer una forma extraordinariamente poderosa de presión no militar sobre Rusia y al mismo tiempo hacer mucho por el planeta.

Quizás te interese leer: Pedro Castillo promulgó ley que permite nuevo retiro de los fondos de AFP

Rusia no solo quiere desmantelar Europa. ¿No fue el bombardeo de Irak peor que el bombardeo de Kiev? El mundo está lidiando con múltiples crisis que evocan a los cuatro jinetes del apocalipsis: peste, guerra, hambre y muerte.

En términos ecológicos, los “cuatro jinetes” juegan un papel positivo al prevenir la superpoblación. Pero “La población humana se ha más que triplicado en los últimos 70 años, de 2.500 millones en 1950 a 7.800 millones en la actualidad”. ¿Hay un quinto jinete que hará que nuestras poblaciones se estrellen en algún momento?

“Hasta hace poco, la humanidad era capaz de mantener a los cuatro jinetes bajo control con la medicina, la ciencia y la tecnología. Pero ahora los “cambios ecológicos globales masivos y rápidos se están moviendo más allá de nuestro control. El quinto jinete somos nosotros, pues el COVID-19 y la guerra a gran escala, las crisis de hambre se avecinan.

Se me acabó el espacio: https://www.project-syndicate.org/onpoint/european-response-to-ukraine-wartest-for-climate-other-crises-by-slavoj-zizek-2022-05?barrier=accesspaylog

Síguenos en redes sociales