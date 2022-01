OPINIÓN | Dennis Falvy: “El Quantitative Tightening los tiene en vilo”

La Fed tiene de activos US$ 8.7 billones y con el tapering y la suba del interés anunciada, pone nerviosos a los inversores. El denominado ·Quantitative Tightening” (QT); Endurecimiento Cuantitativo, es el vender esos activos de su hoja de balance. Es una política monetaria contractiva para disminuir la cantidad de liquidez. Admitiendo una inflación del 7% y que ya no es transitoria y un empleo que casi llega al pleno, desde marzo del 2020 en que se entró al QE Sine Die por US$ 120,000 millones por mes para compra de bonos del tesoro en 2/3 y 1/3 de hipotecarios, la FED pasó de US$ millones 3.9 a





A los US$ 8.7 millones. Los mercados financieros se moverán sin duda y varios bancos e inversores esperan un proceso gradual y que al menos demore un semestre el procedimiento, pero eso no es tan cierto. Si la Fed sale a vender los bonos del Tesoro que tiene en cartera, implicaría una fuerza alcista aún mayor en las tasas de interés del mercado y un argumento de política monetaria contractiva adicional y ello repercutirá en las acciones. Las minutas de la reciente reunión de la FED señalan que serán al menos 3 subas de la tasa de interés y se sabe ya que Biden va a completar a los 7 miembros de la Junta de Gobernadores, donde la Dra. Lael Brainard será la vice presidenta.

El problema además es que muchos norteamericanos invierten en valores y que al ver volatilidad esto puede afectar el consumo que explica en un gran porcentaje en los EEUU el crecimiento de su PBI. Por eso hay quienes piensan que la Fed va a evitar generar volatilidad en los activos financieros ya que terminaría golpeando la dinámica macroeconómica de EEUU, ya que una caída del consumo ralentizaría la actividad económica. Y, una variable que debe preocupar más es que el muy elevado nivel de endeudamiento de EE.UU. lleva a que tal vez ello demore en sus decisiones.





