Opinión | Dennis Falvy: ¡El precio del cobre se viene abajo!

Investing.com señala que el cobre bajó este jueves un 2%, extendiendo la venta a su segundo día con una pérdida de dos días del 4.3%. Esto es un mínimo de 16 meses. Los precios han bajado un 20% desde un máximo en marzo de más de US$5 la libra.

La tendencia es hacia la baja por la suba de las tasas de interés y eso será hasta que, en unos años, la creciente demanda del metal por el cambio de los combustibles fósiles eleve los precios nuevamente. Sin embargo, en estos momentos, las pérdidas son mucho más profundas en general.

La materia prima ha perdido un 15.1% desde su máximo del 2 de junio y un 21.7% desde su cierre récord del 4 de marzo, lo que la sitúa en un mercado bajista. Las recientes restricciones del coronavirus en China han exacerbado el tema. China es la segunda economía mundial y el mayor importador global.

Hasta el 2020, importó cobre por valor de US$ 48,550 millones y Alemania solo una quinta parte. Ni siquiera una huelga en Chile, el mayor productor de cobre del mundo, logró detener la venta. Los analistas no prevén rebote. Lo contrario, una trayectoria de mayores pérdidas. Esto preocupa, pues el año pasado a niveles de 5 dólares la libra, el cobre a pesar de que no aumentó la producción por problemas sociales de anti mineros, contribuyó a una recaudación récord que llegó a S/140,000 millones y eso proyectó un presupuesto 2022 de más de S/200,000 millones.

Este año, por el precio y otros problemas, habrá menores ingresos tributarios al bajar los que le hacen a la gasolina, que conlleva a unos 250,000 barriles diarios de consumo, casi todos importados. Ello quiere decir mayor déficit fiscal y tener que ir al mercado de bonos soberanos a tasas que subirán un montón, como se ha anunciado de parte de la FED. Se hace imperativo producir y exportar más cobre como prioridad. Hay enormes gastos prometidos.

