OPINIÓN | Dennis Falvy: “El peor año del planeta tierra”

El investigador Miles Pattenden publicó un artículo que muestra las penurias del planeta Tierra y en particular el año 536 como el peor de toda su historia. Cita a la Peste Negra en el comienzo de su larga marcha por Eurasia. O el 1816, el “año sin verano”. O ese fatídico 1914, cuando el asesinato de un oscuro archiduque de los Habsburgo precipitó no uno, sino dos conflictos mundiales de espanto que cambió gran parte del mundo en sus relaciones. El autor dice que, en la década de 1330, la hambruna hizo estragos en la China de Yuan. En la década de 1590, una hambruna similar devastó Europa, y en la década de 1490 la viruela y la gripe empezaron a abrirse camino entre las poblaciones indígenas de América. La sífilis hizo lo mismo entre los habitantes del Viejo Mundo. Thomas Hobbes, en su Leviatán de 1651, señaló lo malo de la vida, pero muchos historiadores señalan el año 536 como el peor de la historia. Una erupción volcánica, en algún lugar del hemisferio norte, parece haber sido la desencadenante. Ello precipitó un “invierno volcánico” de una década de duración, en el que China sufrió nieves estivales y las temperaturas medias en Europa descendieron 2,5°C. Los cultivos no prosperaron. La gente pasó hambre. Y se alzaron en armas unos contra otros. En el 541 la peste bubónica llegó desde Egipto y consiguió matar a un tercio de la población del imperio bizantino. Muchas de los que vivían en el año 530 no pudieron sobrevivir a los estragos que se desencadenaron las décadas siguientes y todo esto se sabe por la aplicación de técnicas tan avanzadas como la dendroclimatología y el análisis de núcleos de hielo, lo que ha sido clave para comprender la gravedad del cambio climático del año 536, en que el peor momento fue cuando los efectos de las plagas y las sequías, el frío y las hambrunas, se hicieron sentir de verdad. Se me acabó el espacio. El Link





