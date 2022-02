OPINIÓN | Dennis Falvy: “El peligro es sin duda Xi Jinping”

A sus 92 años, el controvertido hombre que puso en aprietos al Banco de Inglaterra, George Soros, presidente de Soros Fund Management y Open Society Foundations, así como pionero de la industria de los fondos de cobertura, escribió en Project Syndicate sobre el gobernante chino: https://www.projectsyndicate.org/onpoint/china-and-xi-jinping-facing-growing-challengesat-home-by-george-soros-2022-01





Afirma que Xi Jinping tiene la intención de utilizar los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing como una oportunidad, tal cual Hitler en el año 1936, para promocionar la superioridad de su modelo de gobierno autoritario. Pero aduce que eso no puede ocultar problemas. Refiere cambios de poder en Alemania, Francia, Hungría y lo que tiene en vilo a Ucrania y Taiwan. Dice que en octubre se decidirá un tercer mandato de Xi Jinping. Y, que Estados Unidos celebrará una elección crucial de mitad de período en noviembre. A eso se aúna el cambio climático y más que nada la escalada del conflicto entre sistemas de gobernanza que son diametralmente opuestos entre sí, como es una sociedad cerrada, donde el papel del individuo es servir a los gobernantes del Estado.

¿Qué sistema prevalecerá? Hay pues controversia, incluso China sorprendió al mundo al demostrar un misil controlable hipersónico con capacidad nuclear. El progreso tecnológico ha mermado el poder de los EE.UU. Esto por el desarrollo de la IA y el auge de las redes sociales y las plataformas tecnológicas. Las Maamas es un claro ejemplo. En ese contexto, Soros nos ilustra sobre el dominio que fue Mao Tse Tung y Deng Xiaoping. Este reconoció que China estaba rezagada con respecto al mundo capitalista. Y esa postura de apertura de Deng, llevó a extranjeros a invertir en China, y esto llevó a cuatro décadas de crecimiento milagroso que continuó incluso después de que Xi llegó al poder en 2013.





Desde entonces, Xi ha hecho todo lo posible para desmantelar los logros de Deng. Puso a las empresas privadas establecidas , bajo el control del PCCh y socavó el dinamismo que solía caracterizarlas. Presentó su propio “Sueño de China”, que se puede resumir en dos palabras: “Control Total”.

Xi es un verdadero creyente en el comunismo. Mao y Vladimir Lenin son sus ídolos. Inspirado por Lenin, ha ganado un firme control sobre el ejército y todas las demás instituciones de represión y vigilancia. Quiere ser gobernante de por vida. Pero tiene muchos enemigos que quieren más papel de la empresa privada. Desde que Xi llegó al poder, el mercado inmobiliario ha sido el principal motor del crecimiento económico. Pero el modelo en el que se basa el boom inmobiliario es insostenible, porque se construye enteramente a crédito. Después de acelerarse gradualmente, el auge terminó con una explosión y el ejemplo es el “Affaire Evergrande” que ha sido puesto en suspensión de pagos, y otros desarrolladores enfrentan un destino similar.

Hay asimismo un grave problema demográfico. La tasa de natalidad es mucho más baja de lo que indican las oficiales. Se calcula que la población real es unos 130 millones inferior a la cifra oficial de 1.400 millones. Esto producirá escasez de mano de obra, desacelerará la economía, agravará la crisis inmobiliaria y aumentará la tensión fiscal.

La Covid-19, es otro lío. Las vacunas fueron diseñadas para hacer frente a la variante original de Wuhan, pero el mundo ha estado luchando con otras, especialmente Delta y Ómicron. Xi no puede admitir esto mientras espera ser nombrado para un tercer mandato. Por ello ha impuesto una política de “Cero COVID”, que implica confinamientos severos a la menor señal de un brote. Pero ello tiene un efecto negativo en la actividad económica y está infligiendo graves dificultades a las personas que están instantáneamente en cuarentena dondequiera que estén. Y Ómicron se salió del control en varios lugares. Muy probablemente en los juegos el hermetismo de la vacuna que no es tan eficaz se divulgue. Esto es evidente en Hong Kong, donde el brote parece más grave. Soros espera que Xi pierda popularidad y no sea reelegido. Es para él un peligro de nivel mundial.

