Opinión | Dennis Falvy: “El PBI como pésima medida del bienestar”

Un enorme problema, que a mí en lo personal me aqueja, es creer que como se tiene los indicadores macro Ok, todo marcha igual de bien. Eso es una falacia y hay diversas maneras de demostrar que el PBI es una medida pésima para medir bienestar, pues ya tiene 80 años de creado y el sector servicios ha pasado de largo al de las máquinas, sólo por poner un ejemplo.

Asimismo, antes se medía el Producto Nacional Bruto (PNB) y con el cambio empresarial, se pasó al PBI que contiene producción extranjera en territorio que no es el de ellos, sin embargo, suman al PBI y en cuentas de la balanza de pagos, como es renta de factores, exportan sus utilidades y otros beneficios. Eso casi nunca se analiza.

La política tributaria casi no existe en el Perú. La evasión es inmensa y la Sunat no hace nada por el contrabando, narcos, minería informal y tala de árboles. Más bien se la agarran y hasta en el sistema judicial, con empresas formales que tributan. Eso es un desastre.

Hay que buscar la manera de parar el abuso de las tasas de interés enormes, que cobran los bancos a los pequeños y medianos inversores. Allí hay que ser creativos y usar tal vez al BCRP, con una especie de “reactivas”. El análisis económico, debe ser segmentado por demanda y regiones. La economía usa agregados y promedios.

La inflación es una canasta promedio inamovible, así haya enorme inflación. Con el carácter oligopólico de las empresas en la economía peruana, eso es fatal. No hay análisis ni forma de medir por estratos cómo es el consumo de la canasta o si se quiere las sustituciones que se hacen de la misma.

Eso no existe en el IPC que usa el índice de Laspeyres. Peor es la inflación subyacente que obvia energía y alimentos. En los EEUU con una inflación que bordea el 8% anual, las críticas son fuertes pues no quieren volver a los 80s en que Paul Volcker de la Fed , puso la tasa de referencia en 20% anual.

El MEF y el BCRP tienen que sincronizar sus políticas monetaria y fiscal. Las medidas macro son engañosas, como son las RIN que tienen usos específicos y las compra el central básicamente con emisión o guardando cantidades de terceros como son los encajes, bonos del gobierno en moneda extranjera, FEF, privatización etc., bajo la cuenta obligaciones con terceros.

Hay una enorme confusión en promocionar sólo las RIN y además no tomar nota que casi todo está en bancos del exterior y bonos soberanos, y casi nada en oro u otras alternativas de inversiones. Me refiero a la liquidez total que el BCRP debe rentabilizar y que hoy en día es como US$ 77,000 millones y tienen rentabilidad real negativa sin duda y premian a Velarde los de la revista bunker del FT; unos irresponsables.

A mi juicio hoy tendríamos que tener una especie de “New Deals” como hicieron los EEUU, pues el desempleo informal es una lacra que no sirve para nada a la economía.

Definir y marcar una Política de Estado para la minería, las agro exportaciones, el turismo, cuando se aminore la pandemia, haciendo una especie de Cancún mexicano en las playas de norte con tecnología china y por supuesto un plan de largo plazo que tome en cuenta la agricultura serrana mejorando productividad y guiándola al comercio exterior en gran parte de lo que resulte del aumento de productividad, condición sine qua non.

Todo lo demás debería seguir las reglas del mercado. Ah y por supuesto, bajar al menos a la mitad el sector público que insume el 60% del presupuesto público, desaparecer ministerios y reordenar todo el sistema jurídico que es una desgracia total por ignorancia, corrupción y flojera. Para acceder a cargos públicos y congresales, tomar el test de Wais IV y uno de equilibrio mental es de una necesidad perentoria. Hay más, pero no quiero aburrirlos.