OPINIÓN | Dennis Falvy: El Momento Minsky

El Momento Minsky fue acuñado por el economista Paul Allen McCulley, para describir la crisis financiera de los Tigres asiáticos en 1997 y la de Rusia en 1998, aunque no fue hasta la crisis sub prime, cuando tomó especial relevancia. Minksy explicó que los sistemas financieros son susceptibles a ataques especulativos que, si duran lo suficiente, terminan en grandes crisis y para que se produzca no tiene que haber un integrante externo.

En ese contexto, el analista David Haggith, señala que la Fed ahora está endureciendo su política monetaria durante las circunstancias más peculiares de cualquier período de ajuste y menciona que los 75 puntos básicos, que fue el ajuste de la tasa de referencia, se encontró con complicaciones en bonos, criptos, indicadores de Wall Street, burbuja inmobiliaria y confianza del consumidor estadounidense a un mínimo de 50.2, un nivel no visto desde 1980, cuando la tasa de los fondos federales de EE. UU., debido a Paul Volcker, estaba en 20%.

Esta suba de los 75 puntos va a empeorar las condiciones del mercado en renta variable, bonos e inmobiliarios. Afirma Haggith que direccionalmente sí era Ok la suba tan controvertida, pero hay quienes señalan que el aumento es minúsculo. Sin embargo, es lo suficientemente grande como para garantizar el inicio del momento Minsky, es decir, desencadenar una depresión inflacionaria.

El “Minsky Moment” se refiere a un período de un colapso repentino en los precios de los activos causado por un aumento insostenible del crédito y la deuda. Y de allí el autor toma referencia al 1971 de Nixon con la ruptura del acuerdo de Bretton Woods, y 1913 cuando se crea la FED, así como a Bernanke en el año 2010 con una interesante entrevista.

Y, la pregunta clave si fue QE la respuesta correcta a la recesión del año 2008 y si QT, es decir el ajuste cuantitativo, es lo apropiado para amortiguar el QE. Se me acabó el espacio, pero aquí el link de este interesante post: https://www.pgurus.com/ powell-hikes-herald-the-minsky-moment/

