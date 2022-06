OPINIÓN | Dennis Falvy: “El inexistente crédito”

En el año 2013, Asbanc señaló la existencia en Perú de un financiamiento informal llamado “gota a gota”, con plazos sumamente cortos. Advertía que la tasa del 20% mensual sobre un capital de S/.1,000 se calcula un monto total a devolver de S/.1,200 en 28 pagos diarios de S/.42.90 de lunes a domingo. Con ello el 20% es una TCEM de 47.48%, que equivale a una TCEA de 10,488%. Esto es financieramente cierto, pero no existe este crédito delincuencial de un año. Sin embargo, Asbanc lo promocionó como cierto, lo que es un simple y ridículo cálculo en la práctica. Eso es como los de las AFP que dicen representar a 9 millones de afiliados y ni la mitad tiene solvencia en sus ahorros y millones no aportan o ya sacaron todo su dinero.

En octubre del 2016, la BBC Mundo trató in extenso este tema exportado por Colombia a países de América Latina por grupos criminales. Te dan el dinero rápido, usualmente muy poco, sin garantías ni avales, a devolver en cuotas muy pequeñas, pero intereses altísimos que constituyen usura y lavado de dinero. Un taxista chileno por US$150, terminó pagando US$750. Un residente de la ciudad de Cali, Colombia, se prestó UUS$275 para comprarse un televisor y pago US$9 durante casi 40 días. Los créditos son menores a US$1,000 con pagos diarios, semanales o quincenales. En el caso de atrasos con el pago, empiezan las intimidaciones por teléfono o personalmente, pueden llegar hasta los abusos físicos, daños a la propiedad y hasta consecuencias fatales. Se señala que en el Perú las novísimas Fintechs, que son empresas de servicios financieros totalmente tecnológicos, ofrecen créditos de forma fácil y en su mayoría de manera digital, rápida y totalmente legal a aquellos que no califican para los bancos. Lo terrible, además de esta modalidad expuesta delincuencial y usurera, es que ese sindicato de banqueros, Asbanc, haya promocionado como cierto ese 10,488% inexistente. Que desfachatados que pueden ser.

