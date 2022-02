OPINIÓN | Dennis Falvy: “El imaginario rebote argentino”

El truco estadístico que perversamente ha usado Francke en Perú, para decir que el PBI creció enormemente es etiquetar como crecimiento lo que en realidad es solo un rebote después de una caída de la producción. Eso es exactamente lo que ha sucedido en Argentina, donde el rápido repunte económico en 2021 no fue una sorpresa. Andrés Velasco y Eduardo Levy Yeyati ex candidato presidencial y ministro de hacienda de Chile, y ex economista jefe del banco central de Argentina, personas solventes escriben sobre este hecho: https://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-data-suggest-no-economic-miracle-by-andres-velasco-and-eduardo-l-yeyati-2022-01





Joseph Stiglitz, nobel de economía, alabó el milagro de la economía argentina. Y dio mérito al presidente Alberto Fernández, quien heredó un desastre. Pero en el 2020 la economía argentina se contrajo en un enorme 10%, la segunda caída más grande de la región, después de Perú. El alza del PBI ha sido impulsada en parte por proyectos de construcción de bajo rendimiento, y una serie de argucias descritas por los analistas. Por ejemplo, las empresas importan insumos al tipo de cambio oficial y venden bienes finales a un precio consistente con la tasa de mercado. Ese subsidio acabará. La gran brecha cambiaria está dañando el naciente sector tecnológico del país. Las importaciones superaron a las exportaciones en 2021, ya que los productores se apresuraron a comprar, o facturar, bienes de capital e intermedios al tipo de cambio subsidiado, lo que resultó en un agotamiento de las reservas internacionales líquidas. El diferencial soberano del país, actualmente por encima de los 1.800 puntos básicos, es el más alto de la región y el gobierno permanece excluido de los mercados de capitales. En finanzas un salto efímero en los ingresos por impuestos a la exportación, debido al breve aumento de los precios de los productos básicos, y nuevos impuestos a la riqueza irrepetibles y la asignación de Degs del FMI, muestra que el gobierno cuenta ingreso primario. La creciente inflación deteriora salarios y pensiones. Y ni hablar del empleo y la deuda con el FMI por US$50,000 millones.

