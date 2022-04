Opinión | Dennis Falvy: “El IGV y la insoportable levedad del ser”

La insoportable levedad del ser, es una novela del escritor checo Milan Kundera, publicada en 1984, ambientada en Praga durante 1968. Ella trata de un hombre y sus dudas existenciales en torno a la vida en pareja, convertidas en conflictos sexuales y afectivos. La novela relata: la inutilidad de la existencia y la necesidad del eterno retorno de Nietzsche por el que todo lo vivido ha de repetirse eternamente, solo que al volver lo hace de un modo diferente, ya no fugaz como ocurrió en el principio. Se estructura de una experiencia por el experimento socialista y la Guerra Fría.

El Dr. Jorge Bravo Cucci, especialista de alto nivel en el área tributaria, señala que Kundera traduce en la trama de su novela La insoportable levedad del ser, como aquella actitud sin motivación, intención, idea o propósito, por la que trasunta la existencia humana. Y afirma que el Estado peruano, desbordado por la crisis económica y en el contexto político, opta por exonerar del IGV, a las ventas de ciertos bienes que conforman la denominada canasta básica, tratando con ello de paliar un problema cuyas causas y proyecciones no logra comprender.

En Política Fiscal hay varios motivos, que se complementan o compiten. Hay motivos de eficiencia económica, de recaudación, de que los ricos deben pagar más que los pobres y una serie de cosas más que son materia de cursos de Finanzas Públicas. En rigor, señala el Dr. Bravo, las normas tributarias son instrumentos recaudatorios que pueden ser utilizados con finalidades extra fiscales, pero es imperativo conocer su estructura, matices y fundamentos.

En el caso específico de un IVA, es decir el Impuesto al Valor Agregado o añadido, como es el caso del IGV peruano, pues se olvidaron de cambiar su nombre cuando era eso, es importante entender que se trata de un impuesto que grava a consumidores finales. Se determina mensualmente su valor agregado por la contrastación de sus compras y ventas, mecanismo que permite que el impuesto sea neutral.

Esto es básico para comprender el impacto de una exoneración al mismo, elemental objetivo que no han logrado ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo y mucho menos los opinólogos y periodistas que discuten de lo que no conocen en su esencia. Y es que no se tiene en cuenta que el comerciante que vende bienes exonerados adquiere materias primas e insumos que sí están gravados con el IGV, generando que el impuesto pagado en tales adquisiciones no pueda ser “neutralizado” como crédito fiscal, siendo trasladados al consumidor final, pese a la exoneración.